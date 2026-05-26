Astrología: el tenso choque de Marte y los Nodos del karma que te obliga a tomar una decisión laboral este martes

El impacto en los signos cardinales y fijos
Los signos cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) serán los que sientan la presión de este aspecto de forma más directa en sus cuerpos y en su agenda laboral. Van a notar que los tiempos externos se aceleran y que el entorno les exige respuestas rápidas. No se enganchen en discusiones de poder estériles en la oficina; concentren su energía en ejecutar sus tareas con la precisión de un cirujano.
Por su parte, los signos fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) encontrarán en esta tensión el empujón necesario para salir de la inercia o de la terquedad que los caracteriza. Es una jornada excelente para que rompan con los viejos esquemas de inversión y se animen a diversificar sus ingresos utilizando herramientas digitales más dinámicas. Dejen que el viento de cambio sople este martes; a veces, perder la estabilidad aparente de una estructura vieja es la única forma de construir un imperio financiero verdaderamente sólido y moderno.
FAQ:
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¿Es un buen martes para renunciar o cambiar de laburo de golpe? No de forma impulsiva. El cielo te pide acción firme, pero siempre teniendo un plan de contingencia o una base económica segura bajo los pies.
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¿Por qué hay tanta irritabilidad en el ambiente de trabajo hoy? Es el efecto de Marte desafiando a los Nodos; la paciencia colectiva está muy corta y todos quieren imponer su voluntad.
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¿Cuál es el aroma recomendado para enfriar la mente en la oficina? El aceite esencial de lavanda, menta o sándalo para calmar el sistema nervioso y evitar la reactividad.
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¿Qué amuleto usar para protegerse de los choques energéticos? Una piedra de obsidiana negra o un ojo de tigre en el escritorio te van a ayudar a absorber las tensiones del entorno.