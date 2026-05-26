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Astrología: el tenso choque de Marte y los Nodos del karma que te obliga a tomar una decisión laboral este martes

El planeta de la acción se trenza en una disputa cósmica con el eje del destino. Enterate por qué hoy podés sentir una urgencia inusual por patear el tablero.

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El tenso aspecto entre Marte y los Nodos de la Luna obliga a tomar decisiones estratégicas de peso en el plano profesional este martes. Foto: Astrología. 

El tenso aspecto entre Marte y los Nodos de la Luna obliga a tomar decisiones estratégicas de peso en el plano profesional este martes. Foto: Astrología. 

Más allá de los movimientos rápidos de la Luna diaria, el gran evento de fondo que sacude la agenda astrológica de este martes 26 de mayo de 2026 es una cuadratura exacta de Marte con los Nodos de la Luna (el Nodo Norte y el Nodo Sur). En la astrología técnica, los Nodos representan el eje del karma y el destino: de dónde venimos y hacia dónde debemos evolucionar colectivamente. Cuando Marte, el dios de la guerra, la acción, el deseo y la iniciativa, se posiciona en un ángulo de 90 grados con este eje, se produce lo que los astrólogos llamamos "un planeta en la puerta del destino".

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Este fenómeno astrológico actual se traduce en una sensación de encrucijada, urgencia o presión inusual en tu ámbito profesional o económico. Es muy probable que este martes sientas que ya no podés estirar más una situación incómoda en tu puesto de trabajo, o que llegó el momento definitivo de tomar una decisión drástica respecto a una inversión o proyecto independiente. La tensión de la cuadratura actúa como una caldera express: nos obliga a actuar, a cortar amarras con el pasado cómodo y a dar el salto hacia el crecimiento, aunque eso nos genere un poco de vértigo o miedo al fracaso.

Astrología: Cómo canalizar la impaciencia marcial sin romper los platos

La clave absoluta para no salir lastimado de este choque planetario durante las horas del día es aprender a diferenciar el coraje de la impulsividad ciega. Mi primer consejo para este martes de alta tensión es que uses la fuerza de Marte como un combustible para la acción enfocada, y no como un lanzallamas contra tu entorno laboral. Si tenés que plantear una disconformidad con un jefe, reclamar un pago atrasado o redefinir los términos de una sociedad, hacelo con firmeza pero apoyándote en datos reales y objetivos, no desde el enojo del momento.

En el plano diario de la productividad, este aspecto te regala una fuerza de voluntad arrolladora para terminar las tareas más difíciles de la semana en tiempo récord. Usá la adrenalina de hoy para destrabar ese informe complejo que venías postergando por pereza, para ordenar tus finanzas con mano dura o para sacar de tu agenda comercial todo lo que te genera pérdida de tiempo y recursos. Marte cuadratura los Nodos te está empujando a madurar de golpe: el universo te está obligando a elegir entre seguir en la comodidad que te estanca o asumir el riesgo que te hace crecer económicamente.

El impacto en los signos cardinales y fijos

Los signos cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) serán los que sientan la presión de este aspecto de forma más directa en sus cuerpos y en su agenda laboral. Van a notar que los tiempos externos se aceleran y que el entorno les exige respuestas rápidas. No se enganchen en discusiones de poder estériles en la oficina; concentren su energía en ejecutar sus tareas con la precisión de un cirujano.

Por su parte, los signos fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) encontrarán en esta tensión el empujón necesario para salir de la inercia o de la terquedad que los caracteriza. Es una jornada excelente para que rompan con los viejos esquemas de inversión y se animen a diversificar sus ingresos utilizando herramientas digitales más dinámicas. Dejen que el viento de cambio sople este martes; a veces, perder la estabilidad aparente de una estructura vieja es la única forma de construir un imperio financiero verdaderamente sólido y moderno.

FAQ:

  • ¿Es un buen martes para renunciar o cambiar de laburo de golpe? No de forma impulsiva. El cielo te pide acción firme, pero siempre teniendo un plan de contingencia o una base económica segura bajo los pies.

  • ¿Por qué hay tanta irritabilidad en el ambiente de trabajo hoy? Es el efecto de Marte desafiando a los Nodos; la paciencia colectiva está muy corta y todos quieren imponer su voluntad.

  • ¿Cuál es el aroma recomendado para enfriar la mente en la oficina? El aceite esencial de lavanda, menta o sándalo para calmar el sistema nervioso y evitar la reactividad.

  • ¿Qué amuleto usar para protegerse de los choques energéticos? Una piedra de obsidiana negra o un ojo de tigre en el escritorio te van a ayudar a absorber las tensiones del entorno.

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