Astrología: el tenso choque de Marte y los Nodos del karma que te obliga a tomar una decisión laboral este martes

El impacto en los signos cardinales y fijos

Los signos cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) serán los que sientan la presión de este aspecto de forma más directa en sus cuerpos y en su agenda laboral. Van a notar que los tiempos externos se aceleran y que el entorno les exige respuestas rápidas. No se enganchen en discusiones de poder estériles en la oficina; concentren su energía en ejecutar sus tareas con la precisión de un cirujano.

Por su parte, los signos fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) encontrarán en esta tensión el empujón necesario para salir de la inercia o de la terquedad que los caracteriza. Es una jornada excelente para que rompan con los viejos esquemas de inversión y se animen a diversificar sus ingresos utilizando herramientas digitales más dinámicas. Dejen que el viento de cambio sople este martes; a veces, perder la estabilidad aparente de una estructura vieja es la única forma de construir un imperio financiero verdaderamente sólido y moderno.

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