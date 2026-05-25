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Lola fue expulsada de Gran Hermano y Manu quedó devastado tras su partida

Lola fue expulsada de Gran Hermano por volver a dar información del afuera y Manuel quedó en placa; la despedida estuvo marcada por lágrimas y tensión.

25 may 2026, 23:03
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lola y manu gh
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La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a sacudirse este lunes con una decisión inesperada. Lola, quien había regresado apenas unos días atrás, fue expulsada del reality de Telefe tras volver a quebrar una de las reglas más estrictas: hablar del afuera.

"Ayer, señores, sancioné a cuatro jugadores por brindar información del afuera. Algo que lo saben bien. Está absolutamente prohibido. Sin embargo, a pesar de esta sanción aplicada y de todas mis advertencias previas y de que el reglamento es muy claro al respecto, hoy una de esas personas volvió a incumplir esta norma", comenzó diciendo el Big con tono firme.

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El ojo que todo lo ve explicó lo sucedido: "Hace muy pocas horas, pero muy pocas horas. Registré una charla entre Lola y Manuel, en uno de los dormitorios. No me gusta referirme de manera directa sobre el contenido de sus conversaciones. Pero en este caso debo hacerlo. Debido a la deliberación manifiesta con la que Lola intentó aconsejar y guiar en el juego a su compañero".

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La sentencia fue clara: "No se trató de un descuido. Los consejos es información del afuera. Fue una intromisión ilícita en el corazón mismo de la competencia. Es evidente, Lola, procuraste maquillar como una inocente opinión la información alcanzada afuera".

El Big no dejó lugar a dudas sobre su decisión: "Me apena que hayas subestimado mi poder de observación y de análisis. Yo no me dejo engañar. Tampoco me va a temblar el pulso para tomar la decisión que corresponda".

Además de la expulsión de Lola, Manuel recibió un castigo adicional: fue enviado directamente a placa para la próxima nominación. La joven abandonó la casa por la puerta giratoria, pero antes se despidió de sus compañeros y, sobre todo, de Manu, su pareja dentro del reality, quien no pudo contener las lágrimas ante la partida.

La escena dejó un clima de tristeza y tensión, recordando que en Gran Hermano cada palabra tiene peso y que las reglas, cuando se rompen, pueden cambiar el rumbo del juego en cuestión de segundos.

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Qué le había dicho Lola a Manuel del afuera

En las últimas horas, en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Lola protagonizó un momento que no pasó desapercibido en la cabina de streaming junto a Manuel, su interés amoroso.

Allí, Manu le confesó: "Sí, yo hay cosas que no entiendo todavía. Yo hablé con Zunino. Estoy empezando a soltar un par de cosas, a ver si puedo confiar en él o no".

La reacción de Lola fue inmediata y sin filtro: "¿En Zunino? No, pero confiar no. A Zunino, boludo, dejalo morir solo. En cualquier momento cae en placa y es su turno".

El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales y generó un fuerte rechazo entre los internautas, que comenzaron a exigir la “expulsión inmediata”.

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