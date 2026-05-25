Lola fue expulsada de Gran Hermano y Manu quedó devastado tras su partida

El Big no dejó lugar a dudas sobre su decisión: "Me apena que hayas subestimado mi poder de observación y de análisis. Yo no me dejo engañar. Tampoco me va a temblar el pulso para tomar la decisión que corresponda".

Además de la expulsión de Lola, Manuel recibió un castigo adicional: fue enviado directamente a placa para la próxima nominación. La joven abandonó la casa por la puerta giratoria, pero antes se despidió de sus compañeros y, sobre todo, de Manu, su pareja dentro del reality, quien no pudo contener las lágrimas ante la partida.

La escena dejó un clima de tristeza y tensión, recordando que en Gran Hermano cada palabra tiene peso y que las reglas, cuando se rompen, pueden cambiar el rumbo del juego en cuestión de segundos.

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Qué le había dicho Lola a Manuel del afuera

En las últimas horas, en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Lola protagonizó un momento que no pasó desapercibido en la cabina de streaming junto a Manuel, su interés amoroso.

Allí, Manu le confesó: "Sí, yo hay cosas que no entiendo todavía. Yo hablé con Zunino. Estoy empezando a soltar un par de cosas, a ver si puedo confiar en él o no".

La reacción de Lola fue inmediata y sin filtro: "¿En Zunino? No, pero confiar no. A Zunino, boludo, dejalo morir solo. En cualquier momento cae en placa y es su turno".

El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales y generó un fuerte rechazo entre los internautas, que comenzaron a exigir la “expulsión inmediata”.