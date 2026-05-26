Horóscopo Chino hoy: predicciones para tu signo de este martes 26 de mayo bajo la Serpiente de Metal

Hoy, martes 26 de mayo de 2026, el calendario energético de la astrología oriental se alinea de forma perfecta con el clima general del mes. Vivimos la jornada bajo la regencia absoluta de la Serpiente de Metal. En el horóscopo chino, la Serpiente representa la sabiduría profunda, el misterio, el encanto magnético y la capacidad de regeneración. Al combinarse hoy con el elemento Metal, toda esa astucia natural se vuelve fría, cortante, sumamente ambiciosa y enfocada en la obtención de resultados materiales concretos.