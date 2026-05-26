Horóscopo Chino hoy: predicciones para tu signo de este martes 26 de mayo bajo la Serpiente de Metal

Rata: Tu agudeza mental se potencia con el Metal de hoy. Excelente martes para auditar tus cuentas y detectar fugas de dinero en tus aplicaciones de pago.

Búfalo: Aliado histórico de la Serpiente, vivirás una jornada de alta productividad laboral. Tu jefe o un cliente importante va a valorar tu discreción.

Tigre: La energía de la Serpiente te genera cierta tensión o desconfianza en el ambiente de oficina. Evitá los comentarios irónicos con tus compañeros.

Conejo: El cielo te pide que dejes de dar vueltas y resuelvas ese trámite administrativo pesado. Usá la primera hora de la tarde para sacártelo de encima.

Dragón: Un martes muy favorable para las inversiones moderadas o el análisis de carteras. Tu intuición para los números estará sumamente afilada.

Serpiente: En tu propio día y en tu mes, tu magnetismo personal y tu poder de convicción están en un pico altísimo. Es el momento de exigir lo que te corresponde.

Caballo: El ritmo analítico de la Serpiente te puede resultar un poco lento o aburrido. No intentes apurar los procesos de los demás este martes.

Cabra: Cuidá tus palabras en el ámbito de las relaciones públicas o el networking. Un comentario malinterpretado podría costarte un contacto valioso.

Mono: La sintonía con la Serpiente te regala un martes de mucha labia y picardía comercial. Ideal para cerrar ventas complejas o destrabar contratos.

Gallo: Formás parte de la trinidad de tierra junto a la Serpiente y el Buey. El Metal de hoy te da una lucidez matemática única para ordenar deudas.

Perro: Sentirás la necesidad de resguardar tus secretos o tus planes futuros. Hacés bien: no ventiles tus proyectos económicos antes de que se concreten.