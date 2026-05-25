El mensaje que publicó Victoria Villarruel por el 25 de Mayo tras quedar afuera del Tedeum oficial

Nuevos desafíos, inteligencia artificial y cita al papa León XIV

En el mensaje, también planteó la necesidad de preservar esa tradición frente a “nuevos y complejos desafíos” y destacó el anuncio de la primera encíclica del papa León XIV centrada en la protección del hombre en tiempos de Inteligencia Artificial.

La vicepresidenta citó además palabras del pontífice y remarcó: “Es necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la verdadera grandeza de la humanidad tal y como los concibe Dios. El desafío al que nos enfrentamos actualmente no es tecnológico sino antropológico”.

Más adelante, Villarruel sostuvo que el debate central del siglo XXI, al igual que en 1810, sigue vinculado con “la defensa de la soberanía y la protección de la dignidad humana".

“Que los valores fundacionales de nuestra Patria nos sigan guiando en esta encrucijada de la historia. ¡Viva la Patria! ¡Todo Por Argentina!”, concluyó.

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La distancia con Javier Milei

La titular del Senado no fue convocada este año por la Casa Rosada al tradicional Tedeum del 25 de Mayo que se celebró en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La decisión volvió a reflejar el distanciamiento entre Javier Milei y Victoria Villarruel, cuya relación política se fue deteriorando desde el comienzo de la gestión libertaria.

Javier Milei caminata 25 de mayo Javier Milei junto a integrantes del Gabinete en la caminata desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana. (Foto: Presidencia)

El Tedeum por el 25 de Mayo es una de las ceremonias más tradicionales de la política argentina y suele reunir a las principales autoridades nacionales. Como ocurre habitualmente, el Presidente encabezó la caminata desde la Casa Rosada junto a integrantes del Gabinete hasta la Catedral Metropolitana para participar de la celebración religiosa.

En los últimos días, Villarruel había intensificado sus críticas al Gobierno. La semana pasada reclamó públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara su declaración jurada ante la Justicia, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.