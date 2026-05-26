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Gran Hermano: Eduardo quedó afuera tras el versus con Cinzia y un frío gesto marcó la despedida

En la gala de eliminación de Gran Hermano, Cinzia y Eduardo se enfrentaron en un versus picante, y Eduardo se fue con el 57,7 por ciento de los votos.

26 may 2026, 00:10
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cinzia y eduardo
cinzia y eduardo

Este lunes, en la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la tensión se concentró en el versus entre Cinzia y Eduardo. Lo que en un inicio había sido una alianza terminó en una enemistad abierta tras el reingreso de ella al reality, y la gala dejó en claro que la relación entre ambos ya no tiene retorno.

La noche estuvo marcada por la salida de Eduardo. Cuando Santiago del Moro anunció que debía abandonar la casa más famosa del país, sus compañeros lo despidieron con afecto. Cinzia, en cambio, evitó acercarse y solo minutos antes de la partida le dio un saludo frío, que reflejó la distancia entre ellos.

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Eduardo eligió despedirse con palabras cargadas de emoción hacia Emanuel: "Les deseo los mejor a todos, sobre todo a vos, Ema. Espero que ganes y que llegues a la final, que cumplas el sueño por tu hija". Y antes de cruzar la puerta, reforzó su apoyo: "Con todo, Ema".

La salida de Eduardo, que se concretó con el 57,7 por ciento de los votos del público, dejó a Emanuel sin uno de sus principales aliados dentro de la casa. Ahora, el desafío será reinventarse y enfrentar el juego en un escenario donde las rivalidades se intensifican cada vez más.

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Cómo fue la expulsión de Lola fue de Gran Hermano

Este lunes, la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a vivir un momento de máxima tensión. Lola, quien había regresado apenas unos días atrás, fue expulsada del reality luego de quebrar nuevamente una de las normas más estrictas: hablar del afuera.

"Ayer, señores, sancioné a cuatro jugadores por brindar información del afuera. Algo que lo saben bien. Está absolutamente prohibido. Sin embargo, a pesar de esta sanción aplicada y de todas mis advertencias previas y de que el reglamento es muy claro al respecto, hoy una de esas personas volvió a incumplir esta norma", expresó el Big con firmeza al dirigirse a los participantes.

El ojo que todo lo ve detalló lo ocurrido: "Hace muy pocas horas, pero muy pocas horas. Registré una charla entre Lola y Manuel, en uno de los dormitorios. No me gusta referirme de manera directa sobre el contenido de sus conversaciones. Pero en este caso debo hacerlo. Debido a la deliberación manifiesta con la que Lola intentó aconsejar y guiar en el juego a su compañero".

La sentencia fue contundente: "No se trató de un descuido. Los consejos es información del afuera. Fue una intromisión ilícita en el corazón mismo de la competencia. Es evidente, Lola, procuraste maquillar como una inocente opinión la información alcanzada afuera".

El Big reafirmó su decisión con palabras tajantes: "Me apena que hayas subestimado mi poder de observación y de análisis. Yo no me dejo engañar. Tampoco me va a temblar el pulso para tomar la decisión que corresponda".

Además de la expulsión de Lola, Manuel recibió un castigo: fue enviado directamente a placa para la próxima nominación. La joven se marchó por la puerta giratoria, no sin antes despedirse de sus compañeros y, sobre todo, de Manu, su pareja dentro del reality, quien rompió en llanto ante la partida.

La escena dejó un clima de tristeza y tensión, recordando que en Gran Hermano cada palabra tiene peso y que romper las reglas puede cambiar el rumbo del juego en cuestión de segundos.

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