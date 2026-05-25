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INVESTIGACIÓN

Tras la muerte de un nene de nueve años en la Panamericana, cuánto dio el test de alcoholemia al conductor

La causa por el atropello fatal avanza en etapa de instrucción, mientras que los investigadores se enfocan en cómo el menor llegó a la Panamericana.

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Un video incorporado al expediente permitió reconstruir la mecánica del hecho

Un video incorporado al expediente permitió reconstruir la mecánica del hecho, mientras los investigadores se enfocan en cómo el menor llegó a la autopista. (Foto: archivo)

La investigación por la muerte de Benjamín Díaz, el nene de 9 años que fue atropellado el domingo por la noche en la Autopista Panamericana, continúa en etapa de instrucción. Según fuentes del caso, el conductor del vehículo involucrado dio alcoholemia cero y se considera que circulaba de manera correcta, por lo que el hecho es investigado como una “fatalidad”.

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Aunque la causa permanece caratulada como homicidio culposo, los investigadores sostienen que la mecánica del siniestro ya fue establecida a partir de un video incorporado al expediente. En ese marco, el foco pasó a centrarse en las circunstancias previas al impacto, especialmente en qué hacía el menor en la zona y cómo llegó a la calzada principal de la autopista.

Las mismas fuentes indicaron que el conductor del Volkswagen Vento, de 29 años y oriundo de Presidente Derqui, viajaba acompañado por su esposa y su hijo. También remarcaron que permaneció en el lugar tras el hecho y que el test de alcoholemia dio resultado negativo.

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El chofer del vehículo permaneció en el lugar tras el hecho y su test de alcoholemia dio resultado negativo. (Foto: archivo)

El chofer del vehículo permaneció en el lugar tras el hecho y su test de alcoholemia dio resultado negativo. (Foto: archivo)

La investigación

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el niño habría estado jugando con un grupo de amigos antes del accidente y que podría haber caído o descendido desde una barranca hacia la traza. Según señalaron, el menor no estaba acompañado por sus padres en ese momento.

En paralelo, la bicicleta de Benjamín quedó bajo análisis de la Policía Científica, que realiza peritajes y estudios planimétricos para completar la reconstrucción del hecho.

El accidente

El accidente ocurrió cerca de las 20.30 a la altura del kilómetro 44 de la Panamericana, mano a provincia. De acuerdo con la reconstrucción, el menor circulaba en bicicleta por la colectora cuando se lanzó desde una lomada con el rodado e ingresó a la traza principal.

Sin posibilidad de evitar el impacto, fue embestido por el Volkswagen Vento. El cuerpo del niño quedó sobre el carril rápido, mientras que la bicicleta, rodado 16, terminó en la banquina. La muerte fue constatada en el lugar.

La causa quedó a cargo de la UFI de Pilar en turno. Durante varias horas trabajaron peritos de la Policía Científica y personal policial en la escena, mientras que la circulación fue restablecida cerca de las 22.40, tras desvíos por el Puente Kansas.

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