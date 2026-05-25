Tras la muerte de un nene de nueve años en la Panamericana, cuánto dio el test de alcoholemia al conductor

La investigación

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el niño habría estado jugando con un grupo de amigos antes del accidente y que podría haber caído o descendido desde una barranca hacia la traza. Según señalaron, el menor no estaba acompañado por sus padres en ese momento.

En paralelo, la bicicleta de Benjamín quedó bajo análisis de la Policía Científica, que realiza peritajes y estudios planimétricos para completar la reconstrucción del hecho.

El accidente

El accidente ocurrió cerca de las 20.30 a la altura del kilómetro 44 de la Panamericana, mano a provincia. De acuerdo con la reconstrucción, el menor circulaba en bicicleta por la colectora cuando se lanzó desde una lomada con el rodado e ingresó a la traza principal.

Sin posibilidad de evitar el impacto, fue embestido por el Volkswagen Vento. El cuerpo del niño quedó sobre el carril rápido, mientras que la bicicleta, rodado 16, terminó en la banquina. La muerte fue constatada en el lugar.

La causa quedó a cargo de la UFI de Pilar en turno. Durante varias horas trabajaron peritos de la Policía Científica y personal policial en la escena, mientras que la circulación fue restablecida cerca de las 22.40, tras desvíos por el Puente Kansas.