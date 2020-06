, El salto del maíz y el sorgo: en cuatro años creció 60% las exportaciones y 47% el producto bruto

Agustín Tejeda, presidente del Congreso Maizar 4.0

Las cadenas de maíz y sorgo aportaron al Estado argentino un total de u$s 2960 millones en los últimos cuatro años (2015-2019), lo que significó un alza del 77%, un nivel similar al que se tuvo por exportaciones.

En ese caso, el crecimiento fue del 60%, totalizando unos u$s 6600 millones, lo que da un producto bruto de u$s 12.440 millones.

Los datos fueron presentados por Agustín Tejeda, presidente del Congreso Maizar 4.0, que destacó que mientras la economía argentina tuvo una caída del 4% durante dicho período, estas cadenas crecieron casi 50% en su producto bruto.

Impacto de la cadena de maíz y sorgo

El período representa el momento de baja de retenciones, desde que asumió el Gobierno de Mauricio Macri (de 20% a 0%) para el maíz y el sorgo, que luego volvieron con el esquema de $4 por dólar exportado en septiembre de 2018.(equivalían a 6,7% en diciembre pasado y el gobierno de Alberto Fernández las llevó a 12%). Entre las campañas 2015/2016 a 2018/2019, la superficie para grano comercial saltó de 3,92 a 6,3 millones de hectáreas.

"Si sumamos el resto de los eslabones, como carnes y lácteos, en la cadena del gran maíz, ya representa el 16% de las exportaciones totales argentinas y el 4,5% de PBI", afirmó.

En términos sociales, y en base al último censo agropecuario, de las 251.000 explotaciones agropecuarias, unas 77.691 sembraron maíz y sorgo. "Estas cadenas aportan con 735.524 empleos directos, más del 6% del total de trabajadores registrados en la Argentina", destacó el economista.

Pero también resaltó el aporte a la conservación de los suelos de ambas cadenas, ya que en la campaña 2019/20, el maíz aportó el 20% de la rotación, con un 92% de la superficie de maíz realizada bajo siembra directa. "Además aumentaron los indicadores tecnológicos como el uso de insumos o el muestreo de suelos (30% de los productores lo hace). El maíz es el cultivo más tecnológico de Argentina, el 46% de los productores aplica paquetes de alta tecnología", afirmó.

Panorama internacional

El Congreso Maizar también tuvo especialistas como Celina Mesquida, Broker de R.J. O’Brien y Claudio Zuchovicky, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que analizaron los efectos de la pandemia del Coronavirus a nivel mundial.

Mesquida analizó el impacto desde Estados Unidos. "La disrupción fue muy grande, hay mucha pérdida de valor que todavía no hemos podido cuantificar al 100% y la condición que va a quedar tras la pandemia. Posiblemente haya muchas oportunidades, pero el miedo está latente", destacó.

Impacto del Covid en la economía

Al mismo tiempo alertó a aprender y estar atentos a la información, "que hay mucha pero el tema es cómo hacer para analizarla". En cuanto a los mercados destacó que Estados Unidos no tuvo liderazgo a la hora de definir que hacer con el Covid-19, por lo que la situación fue un "descontrol", y que China "es el único que esta pudiendo crecer a pesar de la pandemia”.

Respecto a la Argentina destacó que hay que focalizarse en cuidar la liquidez de las empresas y "mantener el valor de los activos a través del tiempo, para luego ser rentable"."Hoy por hoy, una empresa necesita innovar y para eso se necesita cuidar la liquidez".

Para Zuchovicky en el nuevo escenario global “el conocimiento y el crecimiento sirve si es compartido: no gana el que es más rápido, gana el que trabaja en equipo”. El economista destacó que "va aumentar mucho la desigualdad en la Argentina", aunque afirmó que no va ha haber un cambio de paradigma: "No creo que venga un mundo más cerrado, le tengo fe al futuro, creo que vamos a aprender de esto y va a ser una anécdota", resaltó.

Con respecto a la deuda, alarmó “el gobierno dice que tiene un plan, nosotros no lo vemos, y eso genera incertidumbre”. “Argentina debería arreglar la deuda para que el sector privado tenga inversión. Si no hay consumo y no hay inversión, no hay crecimiento”, explicó.