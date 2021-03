Sigue el conflicto en ArreBeef: los empleados bloquean el frigorífico que cerró tras 100 años de actividad

Inversores de Brasil analizan comprar la planta que está envuelta en una disputa gremial (Foto: archivo)

Alrededor de 150 trabajadores del frigorífico ArreBeef mantienen bloqueada desde el viernes la planta de Pérez Millán, cerca de Ramallo, luego de que el dueño anunciase con un megáfono que la empresa cerraría tras 100 años de actividad. En paralelo, inversores brasileños analizan una posible compra.

En medio de una disputa gremial interna que se desató tras un pedido de elecciones, el empresario Hugo Borrel comunicó a los empleados el fin de las operaciones tras el fracaso de la conciliación obligatoria. El resultado fue que 1.000 personas se quedaron sin trabajo.

"Me encuentro con un problema que no puedo resolver. Lamentablemente, tengo que informarles que ArreBeef ha dejado de funcionar, no va a trabajar más. Esta decisión la he tomado yo con una gran pelea familiar, no quiero que mis hijos sufran", dijo Borrel, de 74 años.

“Esta situación no se va a revertir, venga quien venga. Esta fábrica va a dejar de funcionar, no tiene marcha atrás”, aseguró en la puerta de la planta que forma parte del Consorcio ABC.

Mientras tanto, según el portal LaPolíticaOnline, en las últimas horas un grupo de inversores brasileños inició una serie de negociaciones para comprar la totalidad del capital accionario del frigorífico argentino.

Si bien no trascendió el nombre de los empresarios interesados, las fuentes consultadas adelantaron que se trata de al menos dos interesados de peso radicados en el vecino país con sobrada experiencia en el mercado exportador de carne vacuna.