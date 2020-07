La soja cerró la semana con cuatro subas consecutivas en Chicago

Edificio Bolsa Chicago horizontal

La soja cerró la semana con cuatro subas consecutivas en el mercado de Chicago, mientras que el accionar comprador mantuvo al alza al maíz y el trigo sufrió otra caída por toma de ganancias.

Los contratos de agosto y septiembre de la oleaginosa subieron 0,52% (US$ 1,7) hasta los US$ 330,1 y US$ 328 la tonelada respectivamente.

Los fundamentos de la suba radicaron en el buen ritmo de las exportaciones de soja por parte de Estados Unidos, tras las compras consecutivas realizadas por China durante la semana, las cuales mantuvieron "las mejoras en las expectativas de los operadores" respecto a la comercialización exterior.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reportó en esta semana varias compras del gigante asiático y hoy comunicó otra, aunque sin especificar el destino, de 126.000 toneladas más.

Otro punto que impulsó los precios del commodity fue la suba en el aceite de soja, que hoy escaló 2,32% (US$ 15) hasta los US$ 660,2 la tonelada.

Al contrario, la harina de soja vio un retroceso del 0,06% (US$ 0,2) en su cotización, que la ubicó al cierre de la jornada a US$ 316,1 la tonelada.

El maíz avanzó 1% (US$ 1,3) hasta los US$ 131,3 la tonelada, como consecuencia del cierre de posiciones vendidas por parte de los fondos de inversión de cara al fin de semana, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En adición, se estima que podría darse un clima seco y caluroso en zonas productivas de Estados Unidos, lo que renovó las preocupaciones por los rindes de los cultivos estadounidenses.

Por último, el trigo cayó 0,05% (US$ 0,1) y concluyó la semana a US$ 196,6 la tonelada, por toma de ganancias y un fuerte avance en la cosecha europea.