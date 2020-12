La soja continuó su carrera alcista y ya casi llega a los USD 460 por tonelada

Los precios volvieron a cerrar con subas en Chicago

El precio de la soja continuó con la tendencia alcista en el mercado de Chicago de la mano de la extensión del paro de actividades en los puertos exportadores de granos en Argentina, mientras que los cereales también culminaron la jornada con ganancias.

El contrato de la oleaginosa a enero subió 0,46% (US$ 2,1) hasta los US$ 458,9 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 0,33% (US$ 1,5) para concluir la jornada a US$ 459,8 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en el paro en los puertos agroexportadores de Argentina a raíz de un reclamo salarial que impide las cargas de los buques.

Además, de acuerdo con Cofco, el holding estatal de granos de China, el gigante asiático espera importar más de 100 millones de toneladas de soja en 2020, lo que se constituiría en "un récord absoluto", señaló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por otra parte, las lluvias en Sudamérica y la toma de ganancias previas a las vacaciones en Estados Unidos moderaron el alza en los precios.

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista del poroto, con una mejora de 0,7% (US$ 3,2) en la harina hasta los US$ 457,7 la tonelada, mientras que el aceite saltó 1,83% (US$ 16,1) para ubicarse en US$ 897 la tonelada.

Por su parte, el trigo ganó 0,76% (US$ 1,7) y cerró a US$ 226,3 la tonelada, a medida que se acumulan exportaciones pendientes en los puertos argentino por el paro aceitero, "que se da en el momento álgido del ingreso de trigo a las terminales", puntualizó la BCR.

Asimismo, en Rusia, primer exportador global, se observaron demoras para exportar, lo que estimula aún más al alza los precios.

Sin embargo, la suba se vio limitada por la mejora climática en los Estados Unidos, que podría mejorar el cultivo del trigo de invierno.

Por último, el maíz avanzó 0,58% (US$ 1) y se ubicó en US$ 174,2 la tonelada, como consecuencia de las expectativas del mercado de una mayor demanda internacional del cereal, al mismo tiempo que se esperan recortes en la estimación de producción en Estados Unidos.