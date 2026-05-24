Rusia confirmó el uso del misil Oreshnik en un feroz ataque sobre Kiev que dejó muertos y destrucción

Rusia admitió el uso del misil Oreshnik

El Ministerio de Defensa ruso confirmó oficialmente que el ataque incluyó el uso del misil Oreshnik junto a otros sistemas de alta precisión como los misiles balísticos Iskander, los hipersónicos Kinzhal y los cruceros Tsirkon.

Desde Moscú afirmaron que la ofensiva fue una represalia por supuestos “ataques terroristas ucranianos” contra infraestructura civil en territorio ruso, aunque no precisaron cuáles fueron los objetivos específicos alcanzados en Ucrania.

Se trata de la tercera vez que Rusia utiliza el misil Oreshnik desde noviembre de 2024. El arma ya había sido empleada anteriormente en ataques contra Dnipro y la región occidental de Lviv.

Putin describió en varias oportunidades al Oreshnik como un misil prácticamente imposible de interceptar, capaz de alcanzar velocidades de hasta Mach 10, es decir, diez veces la velocidad del sonido.

El mandatario ruso incluso aseguró que varios misiles Oreshnik equipados con ojivas convencionales podrían generar una destrucción comparable a la de un ataque nuclear.

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La Unión Europea habló de “provocación nuclear”

La utilización de este armamento encendió nuevas alarmas internacionales. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, condenó el ataque y acusó a Rusia de intentar “aterrorizar” a Ucrania.

Además, calificó el uso del Oreshnik como una “imprudente provocación nuclear” y sostuvo que Moscú busca compensar sus dificultades militares en el frente mediante ataques masivos sobre centros urbanos.

Cómo fue el ataque masivo sobre Kiev

Las fuerzas aéreas ucranianas señalaron que lograron interceptar o neutralizar 549 drones y 55 misiles durante la ofensiva nocturna. Sin embargo, varias armas lograron atravesar las defensas y causaron importantes daños en Kiev.

Zelenski reconoció que no todos los misiles balísticos pudieron ser interceptados, una situación que vuelve a dejar expuesta la dependencia ucraniana de los sistemas Patriot suministrados por Estados Unidos.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que hubo destrozos en todos los distritos de la capital y que los equipos de emergencia trabajaron en al menos 50 puntos afectados.

Entre los daños reportados aparecen edificios residenciales destruidos, incendios en mercados y escuelas alcanzadas por la onda expansiva.

En el barrio de Shevchenko, un edificio de cinco pisos fue impactado y se incendió parcialmente. Los vecinos describieron escenas de desesperación mientras las llamas seguían activas durante gran parte de la mañana.

El dramático relato de una sobreviviente

Entre los testimonios más conmovedores estuvo el de Svitlana Onofryichuk, una mujer de 55 años que trabajaba desde hacía más de dos décadas en el mercado incendiado por el ataque ruso.

“Fue una noche terrible. Nunca hubo nada igual en toda la guerra”, declaró tras perder su lugar de trabajo en medio del bombardeo.

“Todo desapareció, todo se quemó”, lamentó mientras observaba los restos destruidos del edificio.

El antecedente que detonó la represalia rusa

El ataque se produjo pocos días después de que Ucrania lanzara drones sobre Starobilsk, una ciudad bajo ocupación rusa en la región de Lugansk.

Moscú denunció que el bombardeo impactó sobre un dormitorio universitario y elevó a 21 la cifra de muertos. Kiev negó haber atacado civiles y aseguró que el objetivo era una unidad militar rusa vinculada al manejo de drones.

Tras ese episodio, Putin ordenó preparar medidas de represalia y el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso advirtió que los responsables enfrentarían un “castigo inevitable y severo”.