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Benjamín Vicuña lanzó una filosa frase contra Nicolás Cabré por los hijos de la China Suárez: "No te voy a..."

El actor chileno habló sobre la distancia con Magnolia y Amancio y dejó en evidencia su diferencia con Nicolás Cabré al referirse a las decisiones familiares de La China Suárez.

24 may 2026, 11:44
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Benjamín Vicuña lanzó una filosa frase contra Nicolás Cabré por los hijos de la China Suárez: No te voy a...
Benjamín Vicuña lanzó una filosa frase contra Nicolás Cabré por los hijos de la China Suárez: No te voy a...

Benjamín Vicuña lanzó una filosa frase contra Nicolás Cabré por los hijos de la China Suárez: "No te voy a..."

Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la polémica tras hablar sobre la distancia que hoy mantiene con sus hijos Magnolia y Amancio, quienes continúan en Turquía junto a la familia de Eugenia La China Suárez mientras la actriz viajó a Japón con Mauro Icardi.

Aunque el actor aclaró que mantiene contacto diario con los chicos mediante videollamadas, reconoció cierto cansancio por las versiones que circulan sobre su rol como padre y la necesidad constante de salir a aclarar rumores.

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En diálogo con el ciclo Desinteligencia Artificial (DGO), Vicuña explicó que esperaba reencontrarse con sus hijos en Buenos Aires, aunque finalmente el viaje se postergó para la próxima semana.

Sin embargo, el momento más incómodo llegó cuando un notero de Puro Show le consultó por unas recientes declaraciones de Nicolás Cabré, quien también atraviesa la distancia con su hija Rufina mientras permanece en el exterior junto a la China Suárez.

“Dijo que los hijos a veces van creciendo y tienen que tomar ciertas libertades, vivir sus propias experiencias y ser felices. ¿Coincidís?”, le preguntaron al actor chileno.

Lejos de esquivar el tema, Vicuña dejó en claro que no comparte del todo esa mirada. “No, no tengo idea cuál es el caso. ¿Cuántos años tiene Rufina? ¿13 años?”, respondió con gesto serio.

Luego profundizó su postura y dejó una frase que rápidamente generó repercusión. “Cada uno tiene sus hijos, tiene sus realidades”, lanzó primero, intentando evitar un enfrentamiento directo con Cabré.

Pero acto seguido dejó entrever su verdadera incomodidad con la situación familiar que atraviesa actualmente. “Siempre hay que anteponer el bienestar de los niños, pero tampoco te voy a caretear…”, cerró, contundente.

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