Benjamín Vicuña lanzó una filosa frase contra Nicolás Cabré por los hijos de la China Suárez: "No te voy a..."

“Dijo que los hijos a veces van creciendo y tienen que tomar ciertas libertades, vivir sus propias experiencias y ser felices. ¿Coincidís?”, le preguntaron al actor chileno.

Lejos de esquivar el tema, Vicuña dejó en claro que no comparte del todo esa mirada. “No, no tengo idea cuál es el caso. ¿Cuántos años tiene Rufina? ¿13 años?”, respondió con gesto serio.

Luego profundizó su postura y dejó una frase que rápidamente generó repercusión. “Cada uno tiene sus hijos, tiene sus realidades”, lanzó primero, intentando evitar un enfrentamiento directo con Cabré.

Pero acto seguido dejó entrever su verdadera incomodidad con la situación familiar que atraviesa actualmente. “Siempre hay que anteponer el bienestar de los niños, pero tampoco te voy a caretear…”, cerró, contundente.