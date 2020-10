La soja y el trigo logran nuevos precios máximos en Chicago y en la Argentina siguen las subas tras la baja de retenciones

El mercado de Chicago continúa operando en alza

Los precios de los granos volvieron a cerrar con ganancias en el mercado de Chicago, impulsados en parte por el clima seco en varios países productores de soja y trigo y por una sostenida demanda internacional, lo que llevó a que estos dos cultivos alcanzaran nuevos precios máximos respecto a abril de 2018 y julio de 2015, respectivamente.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió US$ 2,57 hasta los US$ 386,18 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por US$ 2,20 para ubicarse en US$ 386,36 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las expectativas del mercado sobre un posible retraso en la siembra en Brasil debido a la sequía que atraviesa zonas productivas del país y a nuevas ventas de grano estadounidense a China.

Una demora en la siembra estadounidense "podría extender la temporada exportadora" del país norteamericano, en un contexto donde se prevé que haya una gran competencia de ambos países para abastecer el mercado chino, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Asimismo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó hoy ventas al gigante asiático por 132.000 toneladas, sumadas a otras 120.000 toneladas a destinos desconocidos.

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista, con una suba de US$ 7,39 en la harina hasta los US$ 397,93 la tonelada, mientras que el aceite lo hizo por US$ 0,44 para cerrar a US$ 734,35 la tonelada.

Por su parte, el trigo aumentó US$ 5,42 y cerró a US$ 223,22 la tonelada, debido a la sequía en zonas productoras de Estados Unidos y del Mar Negro, junto a compras técnicas por parte de los fondos de inversión.

Por otro lado, "el incremento de stocks por parte de naciones importadoras debido a la pandemia generada por el Covid-19 oficiaría de soporte para los futuros operados del cereal estadounidense", indicó la BCR.

Así, el cereal se ubicó en precios máximos desde julio de 2015.

Por último, el maíz ganó US$ 1,48 y se posicionó en US$ 153,04 la tonelada, por un recorte en la estimación de producción en Ucrania.

Mercado local

En la rueda de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) el precio de la soja disponible subió $300 y cerró a $23.700, con lo que suma dos jornadas consecutivas en alza tras puesta en marcha de la reducción temporal de las retenciones para las exportaciones de la oleaginosa y derivados.

Por la soja con entrega en noviembre el precio ofrecido fue de US$ 303 la tonelada; mientras que para los granos de campaña 2020/21 un comprador no tradicional ofreció US$ 260 contra entrega en mayo.

Por maíz con entrega inmediata, la oferta aumentó US$ 5 y cerró a US$ 175 la tonelada, mismo valor que para entrega contractual y noviembre.

En cuanto al maíz de campaña 2020/21, la oferta de compra para entrega entre el 15 de febrero y el 15 de marzo mejoró US$ 5 hasta los US$ 165; entre marzo y mayo, US$ 160; junio, US$ 150; y julio y agosto, US$ 147.

El trigo se mantuvo en US$ 200 la tonelada, mismo precio para la entrega entre noviembre y diciembre, mientras que para la entrega en enero, la oferta se mantuvo en US$ 201 y para marzo en US$ 205.

Por último, el girasol se mantuvo en US$ 310 y el sorgo en US$ 180.