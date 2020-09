Se tensan los cortes en San Luis y el Gobierno denuncia un "lockout patronal"

Policía de Mendoza se hace presente en el límite con San Luis

La protesta de productores autoconvocados, camioneros y trabajadores de las provincias limítrofes con San Luis, principalmente de Córdoba, Mendoza y La Pampa, parece escalar la tensión, mientras se dilatan las negociaciones.

Cumpliéndose el segundo día consecutivo de bloqueo en las rutas de acceso a la provincia, en protesta por la flexibilización de los estrictos controles sanitarios implementados por el Gobierno puntano, ni de un lado ni del otro parecen acercar posiciones para resolver el conflicto.

Desde el gobierno provincial, el ministro de Seguridad Luciano Anastasi afirmó que se trata de un "grupo patronal haciendo un lockout" para desabastecer a la provincia.

En declaraciones a la prensa local, afirmó que los manifestantes tienen una "posición absoluta e innegociable, se arrogan la representación de Camioneros, el apoyo de las fuerzas federales, dicen que van a cortar, que ellos mismos van a anunciar el acuerdo, y son un grupo de personas autoconvocadas reclamando por derechos individuales".

Para Anastasi, se trata de un grupo minoritario de no más de 250 manifestantes y aclaró que el Gobierno siempre estuvo abierto al diálogo.

También la jefa de Gabinete de Ministros, Natalia Zabala Chacur, expresó que "no podemos tirar por la borda el esfuerzo de tantos meses por algún reclamo que no tiene una racionalidad", y reiteró que la provincia no autorizará la libre circulación con una declaración jurada.

De lado de los productores, el cordobés José María Lovera, vocero de los autoconvocados, afirmó a Télam que las declaraciones del ministro "retrasan y no se ajustan a la realidad". "Queremos un protocolo estricto, acordado y consensuado con el Gobierno que acuerda en reuniones una cosa y luego publica otra".

Según Lovera, los manifestantes cuentan con el apoyo de Gendarmería, de la Policía de la Provincia de Córdoba y Bomberos. También desde Mendoza los productores celebraron la presencia de la policía local en el lugar (ver video).

El productor informó que más de 200 camiones se encuentran varados en el corredor bioceánico, sobre la ruta nacional N° 7 en el acceso a San Luis, y otros 400 que quieren pasar a la localidad cordobesa de Vicuña Mackenna.

Diálogo abierto

Según publicó el sitio Agrovoz, en un comunicado los autoconvocados informaron que tuvieron conversaciones con el gobierno puntano pero que la primera propuesta elevada por la administración de Alberto Rodríguez Saá fue rechazada.

“Luego se continuó manteniendo nuevos diálogos, esta vez más concordantes pero que de todas maneras no cubrían las necesidades de todas las partes. Por lo tanto, el día 30 de septiembre el corte sigue con las mismas características que en el día de la fecha (por el lunes 29)”, señalaron los trabajadores.

Y agregaron: “Tenemos fe de poder continuar el diálogo y lograr recomponer los derechos constitucionales de los ciudadanos, dando fin así a esta movilización”.