Por toma de ganancias, cayeron los precios de los granos en Chicago

Precios cerraron con bajas en Chicago

El precio de los granos cortó hoy la racha alcista de las últimas ruedas en el mercado de Chicago, debido a una toma de ganancias por parte de los fondos de inversión.

El contrato de julio de la soja cayó 0,15% (US$ 0,5) hasta los US$ 327,9 la tonelada, mientras que la posición agosto cerró sin cambios a US$ 326,6 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en ventas técnicas y toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, aunque la caída fue morigerada por la "renovadas expectativas de exportación" estadounidense del grano por parte de los operadores, tras conocerse nuevas ventas a China.

El aceite de soja acompañó la baja del poroto, con un retroceso del 0,88% (US$ 5,5) a US$ 616,4 la tonelada, mientras que la harina subió 0,28% (US$ 0,9) para ubicarse al final de la jornada a US$ 323,5 la tonelada.

Por su parte, el precio del maíz se retrajo 1,68% (US$ 2,3) y se posicionó en US$ 134,8 la tonelada, como consecuencia de toma de ganancias por parte de los especuladores, luego de que el precio aumentara 10% en solo tres sesiones.

Por último, el trigo bajó 1,75% (US$ 3,2) y cerró las operaciones a US$ 180 la tonelada, por toma de ganancias y ventas técnicas.