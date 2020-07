El trigo subió casi USD 4 en Chicago en una jornada en que la soja y el maíz tuvieron leves bajas

El trigo se destacó en el último día de operaciones de Chicago (Foto: Télam)

El valor de la soja y el maíz cayeron en el mercado de Chicago, debido a las buenas condiciones climáticas para los cultivos en Estados Unidos, mientras que el trigo ganó US$ 3,7 gracias al accionar comprador de los fondos.

El trigo subió 1,88% (US$ 3,67) para ubicarse en US$ 198,23 la tonelada, como consecuencia de compras de oportunidad por parte de los fondos de inversión y por la mayor competitividad del dólar, lo cual "mejora las expectativas de exportaciones norteamericanas", señaló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por su parte, el contrato de agosto de la soja tuvo una leva baja de US$ 0,55 hasta los US$ 332,44 la tonelada, a la vez que el de septiembre lo hizo por US$ 0,73 para culminar la jornada a US$ 330,23 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en las condiciones climáticas favorables para el desarrollo del cultivo en Estados Unidos.

Sin embargo, los buenos números de exportación del país norteamericano en esta semana, de la mano de una mayor demanda china, hicieron que los contratos más alejados culminaran la jornada con ganancias.

Sus subproductos no acompañaron la baja y cerraron la sesión con alzas en sus cotizaciones.

La harina ganó 0,13% (US$ 0,44) hasta los US$ 320,55 la tonelada, mientras que el aceite cerró con una leve suba del 0,03% (US$ 0,22) y cerró a US$ 656,97 la tonelada.

Por último, el maíz retrocedió US$ 0,69 y concluyó las operaciones a US$ 128,44 la tonelada, debido a las mejoras en la condiciones climáticas en las zonas productoras de Estados Unidos.