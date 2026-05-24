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La explicación del árbitro sobre el penal que cambió la final entre Belgrano y River Plate

Yael Falacón Pérez revisó en el VAR una mano de Lautaro Rivero y sancionó el penal con el que el "Pirata" alcanzó el empate parcial.

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La explicación del árbitro sobre el penal que cambió la final entre Belgrano y River Plate

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Yael Falcón Pérez habló después de la final entre River Plate y Belgrano y explicó por qué cambió su decisión en la jugada que terminó en el penal para el equipo cordobés.

En diálogo con el periodista Germán García Grova durante la transmisión de Radio La Red, el árbitro aseguró que inicialmente interpretó que la mano de Rivero no era sancionable.

“En el momento veo que está cerrando el cuerpo y no era una mano sancionable. Pero al verlo en cámara, veo el movimiento adicional que hace Rivero y ahí es sancionable”, explicó Falcón Pérez sobre la acción revisada por el VAR en el segundo tiempo.

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Además, justificó el tiempo que demoró la revisión antes de tomar la decisión definitiva: “Uno se tiene que tomar un tiempo porque era una decisión crucial y había que tomar una decisión correcta”.

El juez también se refirió a las fuertes protestas de los jugadores de River luego de la sanción del penal que terminó en el empate parcial de Belgrano.

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“Querían saber por qué había tardado y les dije que era una decisión muy fuerte en el partido y tenía que tomarme mi tiempo”, contó.

Por último, Falcón Pérez descartó posibles castigos disciplinarios tras los incidentes posteriores al encuentro: “No habrá sanciones por el post partido, solo lo que pasó en el partido”.

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