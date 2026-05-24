La explicación del árbitro sobre el penal que cambió la final entre Belgrano y River Plate

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Además, justificó el tiempo que demoró la revisión antes de tomar la decisión definitiva: “Uno se tiene que tomar un tiempo porque era una decisión crucial y había que tomar una decisión correcta”.

El juez también se refirió a las fuertes protestas de los jugadores de River luego de la sanción del penal que terminó en el empate parcial de Belgrano.

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“Querían saber por qué había tardado y les dije que era una decisión muy fuerte en el partido y tenía que tomarme mi tiempo”, contó.

Por último, Falcón Pérez descartó posibles castigos disciplinarios tras los incidentes posteriores al encuentro: “No habrá sanciones por el post partido, solo lo que pasó en el partido”.