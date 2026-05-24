Wanda Nara celebró después de los Martín Fierro con un capricho de lujo valuado en una fortuna

Tras consagrarse con el Martín Fierro a Mejor conductora, Wanda Nara decidió darse un gustito de lujo. Fue Santiago Sposato quien reveló en Infama (América TV) el detalle de la compra que realizó la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).
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Wanda Nara celebró su Martín Fierro con un gesto de lujo que generó sorpresa y debate en Infama.
Tras consagrarse con el Martín Fierro a Mejor conductora, Wanda Nara decidió darse un gustito de lujo. Fue Santiago Sposato quien reveló en Infama (América TV) el detalle de la compra que realizó la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).
"Mientras todos criticaron a Wanda Nara durante la semana por ganar su Martín Fierro, por ser la mejor conductora del país. ¿Qué hizo? Se metió en internet, abrió la página de Hermès, de las carteras, y dijo: 'Me voy a dar un gustito'", relató el periodista.
La sorpresa llegó cuando se conoció el precio de la exclusiva pieza. "Se compró flor de cartera. ¿Saben cuánto pagó?", lanzó Sposato, mientras sus colegas intentaban adivinar la cifra. Gonzalo Sorbo agregó contexto: "Te cuento cómo es Hermès. Vos entrás y no podés comprar si no te la mandan en el momento. Es una lista, estás mucho en tiempo de espera".
Finalmente, Sposato reveló el monto: "48.800 mil dólares". La reacción fue inmediata. "Un departamentito", exclamó Karina Iavícoli, sorprendida por el valor.
Y agregó Iavícoli: "¿Es necesario mostrarla? Ella es genuina siempre con sus acciones. Que, como todo el mundo la criticó, porque de verdad, yo estoy en el grupo de las que creen que todavía no está para ese premio, más adelante seguramente, es como que ella quiere enrostrarnos a todos: 'Ay, vos no ganaste nada y yo mirá lo que me compro', me parece tan cache".
Los Martín Fierro 2026 volvieron a encender la polémica y una de las categorías más comentadas en la gala del Hotel Hilton fue la de mejor conductora, que terminó en manos de Wanda Nara.
La decisión de APTRA de premiar a la mediática generó un fuerte debate, ya que compartía nominación con figuras de larga trayectoria en la televisión como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa.
En diálogo con Desayuno Americano (América TV), Barbarossa se refirió a la controversia y al vínculo que mantiene con la conductora de MasterChef Celebrity. Luis Bremer le recordó un episodio al aire: "En 2022 cuando vos estando Wanda en Telefe mandaste a Robertito para hacer un móvil dentro del canal y te pegó una cortada de rostro, ¿cuál es tu relación con ella dentro del canal?".
Georgina respondió: "Es correcta. El otro día trabajé con ella en la ficción vertical, hice de la dra. Rosenfeld y fue re correcta. Yo ni me acordaba de eso. Yo no soy amiga de Wanda. Trató de ser lo más neutral posible y le he dado con un caño a ella y Mauro Icardi por todo lo que pasa con los chicos".
Con total sinceridad, agregó sobre lo que sintió al verla recibir la estatuilla: "No soy su amiga, es una compañera de trabajo, una mujer absolutamente mediática, la respeto muchísimo y defiendo que se haya ganado su Martín Fierro a pesar de que me ganó y me hubiese encantado ganarlo, porque fue APTRA, no fue Wanda Nara".
Y cerró con firmeza, dejando clara su postura: "Enójense con APTRA, yo estoy enojada con APTRA".