Wanda Nara celebró después de los Martín Fierro con un capricho de lujo valuado en una fortuna

Y agregó Iavícoli: "¿Es necesario mostrarla? Ella es genuina siempre con sus acciones. Que, como todo el mundo la criticó, porque de verdad, yo estoy en el grupo de las que creen que todavía no está para ese premio, más adelante seguramente, es como que ella quiere enrostrarnos a todos: 'Ay, vos no ganaste nada y yo mirá lo que me compro', me parece tan cache".

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Cómo es la actual relación entre Georgina Barbarossa y Wanda Nara tras el escándalo por el Martín Fierro

Los Martín Fierro 2026 volvieron a encender la polémica y una de las categorías más comentadas en la gala del Hotel Hilton fue la de mejor conductora, que terminó en manos de Wanda Nara.

La decisión de APTRA de premiar a la mediática generó un fuerte debate, ya que compartía nominación con figuras de larga trayectoria en la televisión como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa.

En diálogo con Desayuno Americano (América TV), Barbarossa se refirió a la controversia y al vínculo que mantiene con la conductora de MasterChef Celebrity. Luis Bremer le recordó un episodio al aire: "En 2022 cuando vos estando Wanda en Telefe mandaste a Robertito para hacer un móvil dentro del canal y te pegó una cortada de rostro, ¿cuál es tu relación con ella dentro del canal?".

Georgina respondió: "Es correcta. El otro día trabajé con ella en la ficción vertical, hice de la dra. Rosenfeld y fue re correcta. Yo ni me acordaba de eso. Yo no soy amiga de Wanda. Trató de ser lo más neutral posible y le he dado con un caño a ella y Mauro Icardi por todo lo que pasa con los chicos".

Con total sinceridad, agregó sobre lo que sintió al verla recibir la estatuilla: "No soy su amiga, es una compañera de trabajo, una mujer absolutamente mediática, la respeto muchísimo y defiendo que se haya ganado su Martín Fierro a pesar de que me ganó y me hubiese encantado ganarlo, porque fue APTRA, no fue Wanda Nara".

Y cerró con firmeza, dejando clara su postura: "Enójense con APTRA, yo estoy enojada con APTRA".