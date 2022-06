Desde el campo se mostraron en contra de la llegada de Daniel Scioli al ministerio de Desarrollo Productivo

En diálogo con FM Led, el titular de la entidad que forma parte de la estructura nacional de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y que de ese modo tiene una llegada de primera mano a los presidentes de la Mesa de Enlace, expuso: “Yo creo, y en esto soy respetuoso, de las calidades técnicas. Más allá de que uno pueda coincidir o no con los economistas y especialistas que estén a cargo. Pero entiendo a mi modo de ver que hay que privilegiar en los ministerios que tienen características muy técnicas, a los técnicos. Y Scioli no lo es en absoluto”.

Y comparó: “Es como ponerme a mí, que soy contador, a cargo de un hospital. No es lo que corresponde”.

“Me parece que esto tiene que ver más con una cuestión de índole política y una mirada sobre el 2023”, entendió Salaverri.

El dirigente recordó la disputa que el agro mantuvo con el último gobierno de la hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y evaluó la postura de Scioli en aquel entonces.

“Tuvimos buena relación. Eran momentos muy difíciles, el Gobierno de ese entonces era muy difícil y era tan o más tensa que la actual porque había muchos funcionarios haciendo declaraciones no muy buenas sobre el sector. A Scioli en ese sentido hay que reconocerle que no participó y desde el punto de vista provincial se pudo hablar”, opinó.

Y recordó: “Aunque lamentablemente colocó un decreto de revalúo en 2012 que nos hizo pedazos en ese momento, más el impuesto complementario rural y otros. Como interlocutor del Gobierno nacional, nunca fue un buen interlocutor. Los gobernadores de Buenos Aires y la Pampa, a nuestro entender, tienen que tener una mirada distinta en cuanto a la representación. A veces me gusta mucho escuchar a los del interior, he incluso Perotti, que cuando se toca algo de la producción agropecuaria defienden al sector. Y en Buenos Aires estamos hablando del 36% de las exportaciones del país, y muchas ellas agropecuarias y no hay un gobernador que levante la voz”.

“El nombramiento de Daniel Scioli fue desdibujado”

Desde la Mesa de Enlace, si bien manifestaron que sería prudente esperar a que el nuevo ministro entre en funciones y comience a delinear su gestión, recordaron su paso por otras funciones ejecutivas y analizaron su nombramiento.

“Nunca tuvimos una confrontación con él, y creo que puede ser viable que la Mesa de Enlace tenga algún tipo de conversación con él. Sin embargo eso no quita que la voluntad del Gobierno no sea la mejor y que la mirada extractivista esté quién esté siempre vaya a existir”, planteó Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina, en declaraciones a es AM 970 Génesis.

En el mismo medio también dio su parecer Carlos Iannizzotto, titular de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). El cooperativista expuso que “el nombramiento de Daniel Scioli es desdibujado”, planteado en un contexto en el cual la sociedad padece serios problemas económicos.

Para el dirigente mendocino “el Frente de Todos y la oposición están totalmente abocados a la situación partidaria. Por eso estamos muy preocupados por la política en general que no está a la altura de las circunstancias tan difíciles que sufre la gente”.