La durísima carta de despedida en la que Kulfas ratifica sus denuncias contra el kirchnerismo

Kulfas habló con periodistas acreditados en Casa Rosada, entre ellos, A24.com y no aceptó responder preguntas sobre las causas de su renuncia intempestiva del gobierno como tampoco de las acusaciones que realizó el viernes contra funcionarios de Energía por la licitación de la compra de caños para el gasoducto Néstor Kirchner.

"No voy a hacer ninguna declaración, quería agradecerles el profesionalismo por el buen trato estos últimos dos años de trabajo en pandemia y todo, siempre un trato muy cordial. Simplemente esto, agradecerles y nos estamos viendo" fue el mensaje que dejó Kulfas tras una hora de reunión a solas con el presidente en el despacho del primer piso de la Casa Rosada.

Kulfas dijo que no sigue en el gobierno, que vino a traerle "un abrazo personal al presidente, y que la renuncia me parecía que era lo mejor en estas circunstancias", minutos más tarde, tras hablar con los periodistas en el Patio de las Palmeras, pasó a saludar al jefe de gabinete, Juan Manzur, a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra y se fue diciendo irónicamente: "no se habla en off". Su verdad, la había dejado por escrito en la dura carta de renuncia que le entregó en mano al presidente y que esta tarde del lunes recorrió todas las redacciones periodísticas.

Pero las declaraciones más duras las formula por escrito en su carta de renuncia que entregó en mano a las 16 de este lunes, Kulfas al presidente Alberto Fernández, en el documento que transcribe A24.com a continuación:

Las frases principales de Kulfas en su carta de renuncia

El ahora ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentó su renuncia por escrito este lunes a las 16 en una reunión con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, en la que lejos de calmar la polémica política entre el albertismo y el kirchnerismo, podría derivar en una catarata de denuncias y acusaciones cruzadas que hasta podrían llegar a la justicia, luego de que la oposición presentara una denuncia por las palabras del ahora ex ministro y amigo del presidente.

La carta de Kulfas tiene 14 páginas, fechada este lunes 6 de junio, dirigida al presidente Alberto Fernández señala:

"Me dirijo a usted con el fin de presentarle mi renuncia al cargo de Ministro de Desarrollo Productivo, con cuya designación me honrara en el inicio de su presidencia. No tengo más que palabras de agradecimiento por haberme confiado la tarea de volver a poner en marcha políticas productivas, industriales y tecnológicas para la reactivación y desarrollo del país", comienza Kulfas su carta de despedida.

Tras recordar el desafío de la pandemia por Covid19 y la crisis heredada del anterior gobierno de Mauricio Macri, Kulfas señaló que "llegamos a un ministerio vaciado, sin programas, donde lo único que se había hecho eran reformas edilicias. Con u presupuesto mínimo. Inmediatamente di instrucciones claras para armar más de 150 medidas y nuevos programas para recuperar el financiamiento accesible a Pymes", dijo Kulfas en defensa de su gestión y destacó el crecimiento producido una vez que se logró controlar la pandemia.

Sobre las críticas de Cristina Kirchner: "Sr. Presidente, ud me otorgó en el inicio de la gestión, la responsabilidad de gestionar la política energética del país. Al empezar le dije que teníamos tres grandes desafíos por delante: El primero era implementar rápidamente un plan de estímulo a la producción de gas, de modo de aprovechar nuestro potencial y dejar de gastar tantos dólares importando barcos y otras fuentes de aprovisionamiento".

"Nos abocamos a la elaboración del Plan Gas 2020 con la premisa de ahorrad divisas de importación y aumentar la producción gasífera en Vaca Muerta y otras reservas carburíferas del país".

"Si bien el plan estaba listo en julio de 2020, rápidamente aparecieron las voces críticas desde un sector de los entes reguladores, que decían que nuestra propuesta era antieconómica, con precios en torno a 3,5 dólares por millón de BTU a los cuales consideraban "caros". Vaya paradoja, consideraban caros un precio que estaba por debajo de los niveles históricos del gas importado".

"El segundo desafío era salir del desquiciado sistema de subsidios a la energía que rige en nuestro país desde hace dos décadas, el cual tiene un enorme costo fiscal, es socialmente injusto centralista, anti federal y pro rico. Como peronista, me avergüenza cada día que pasa en el que el Estado argentino subsidia la energía de hogares acomodados de la ciudad de Buenos Aires o la zona norte del gran buenos Aires, hogares que no necesitan ni valoran esos subsidios".

"El tercer desafío era generar un marco normativo y desplegar estrategias para el desarrollo de Vaca Muerta. NO es un tema menor, el sector energético es una de las llaves para resolver nuestro problema de restricción externa".

"A propósito de este tema, ratifico lo dicho el viernes al finalizar el acto aniversario por los 100 años de YPF en Tecnópolis: Si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta".

"Fueron declaraciones que realicé en ON y que quedaran registradas en radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara al señalarle que usted tiene que "utilizar la lapicera" para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por IEASA".

¿Qué dijo Alberto Fernández sobre la crisis y cómo sigue el gabinete?

Alberto Fernández, mientras tanto se mostró con Martín Guzmán en un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, intentando fortalecer al ministro de Economía, Martín Guzmán, al compartir el anuncio de envío al Congreso del demorado proyecto de ley para crear el impuesto a la "renta inesperada" y reclamando apoyo al congreso para el mismo.

El presidente, sin embargo, evitó referirse públicamente a la renuncia forzada de Kulfas y fuentes de la Casa Rosada confirmaron a A24.com que le tomará juramento a su reemplazante, Daniel Scioli, el próximo viernes, a su regreso de la Cumbre de las Américas, en Los Angeles, para la que partirá este martes a la noche.