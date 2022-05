El Gobierno busca aumentar la producción de carne para aliviar tensiones entre exportación y consumo: ¿Qué dice el sector?

Ante la consulta de A24.com Agro, desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca estimaron que el Renspa condensa a una masa de más de 238.000 productores agropecuarios, mientras que en el RUCA la cantidad se reduce en un altísimo porcentaje: apenas 378.

Entre los objetivos del nuevo plan figuran, a título "meramente enunciativo", el "financiamiento de acciones vinculadas a sanidad y biotecnologías reproductivas, instalaciones para el manejo de hacienda y bienestar animal, infraestructura predial, implantación de pasturas y verdeos, forrajes conservados y alimentación estratégica".

ganaderia.jpg La ganadería y sus limitantes a la hora de la producción de carne y leche.

Sobre este punto, el vicepresidente de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Elbio Laucirica, postuló que “es importante promover el uso de las bioenergías”.

“Este es un gran tema. Estamos seguros que el mundo necesita más y mejores alimentos, producidos de forma sostenible y todas nuestras economías pueden proveerlos”, graficó el cooperativista ganadero de Rauch, en el centro de la provincia de Buenos Aires, una de las áreas más importantes para el desarrollo de la actividad en el país.

El Plan Gan.Ar se implementará a través de "la bonificación de tasas sobre líneas de crédito y/o aportes económicos a través de convenios específicos con provincias y otras entidades públicas o privadas vinculadas al sector", se precisó en la resolución. Para ello el Banco Nación, a fines de 2021, había presentado en su sede porteña ante la presencia del presidente Eduardo Hecker, el ministro Domínguez y los gobernadores de provincias “ganaderas” como Santa Fe, La Pampa o Corrientes un programa de créditos para desarrollar la actividad y alivianar la situación de los feedlots.

Por eso, la presentación de este martes guarda relación con los créditos que había lanzado el Banco Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo: una masa crediticia de $100.000 millones.

Julian Dominguez.JPG Domínguez busca alivianar las tensiones entre exportación y consumo de carne a través de una mayor producción.

Un productor tambero de la región centro del país aportó su testimonio a este medio: dijo que en su zona, la cuenca lechera central santafesina, la respuesta desde el principal banco nacional no siempre es satisfactoria y que “en muchas sedes de la entidad no conocen los lineamientos de los créditos”. Además, a diferencia de lo que pueda pasar en otras provincias de mayor desarrollo ganadero en Santa Fe no hay banca provincial ya que la misma fue privatizada.

El peso de la faena: un objetivo central

En septiembre de 2021 el Ministerio había acordado con la Mesa de Enlace que “se facilitarían líneas de financiamiento para la ganadería vacuna y se convocaría a una mesa de trabajo entre técnicos de las entidades". Meses después, el 21 de diciembre del año pasado se suscribió un acuerdo para la “implementación de líneas de financiamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo (a través de Fondep y el Fogar) y el de Agricultura (a través del Fondagro)”.

En el Ministerio buscan que el programa tenga "una mirada federal, integradora y participativa”, y que a la vez contemple y respete las características agroecológicas, productivas, sociales y económicas de cada región del país.

"Desde el punto de vista productivo la falta de crecimiento de la cadena bovina se debe a la baja producción de terneros por vientre y a un bajo peso de faena fundamentalmente en la hacienda destinada al consumo interno", por lo que se requiere "el diseño e implementación de medidas adecuadas para cada uno de los eslabones y participantes involucrados", expresaron fuentes oficiales.

Nuevo protocolo para bienestar animal en feedlots En el sector de los feedlots explicaron las grandes diferencias entre el peso faena actual y el de otros tiempos, en materia de carne.

Por su parte, en el sector de los feedlots entienden que “no hay mejor que incentivo al precio de faena que el precio”.

“Hoy vos tenés un novillo con destino exportación o al supermercado que tiene 450 kilos y dos años, a lo sumo dos y medio. Recontra joven. Hace 30 años el novillo tenía entre 4 y 6 años de vida. Porque para el productor es una inversión mucho más grande. Y no es lo mismo hacer un animal de 300 que de 400 kilos”, aclaró Juan Eiras, vicepresidente de la Cámara Argentina de Feedloots, los denominados “corrales de engorde” vacunos.

Para Eiras “no hay que pensar en aumentar 100 kilos en 2 años o en 4. Sino que sea un proceso constante que se vaya corriendo y que en algún momento se iguale el quilaje de consumo con el de exportación, como tiene el 98% países del mundo”.

“Una vez más somos diferentes de lo virtuoso, porque lo más costoso en tiempo y en dinero es lograr un nacimiento, y esa cabeza no la podemos sacrificar con 300 kilos cuando el mundo al que miramos con “cierto grado de admiración” en términos de ordenamiento de buen manejo de políticas ganaderas, está faenando entre 520 y 650 kilos. Y nosotros seguimos matando vaquillonas de 290 kilos”, comparó el empresario feedlotero.

Leche Tambos La producción de leche fue uno de los puntos que "se sumó" al programa para la ganadería pensado por el Gobierno.

Desarrollo de la lechería

Entre sus considerandos, la resolución ministerial dispone que “para cumplir con estos propósitos resulta necesario financiar inversiones específicamente orientadas al incremento de la productividad y la competitividad de carnes, leches y subproductos de origen ganadero".

En materia de lechería, Javier de la Peña, integrante de la Mesa de esa actividad dentro de Coninagro, expresó que uno de los puntos más urgentes para atender en el rubro tiene que ver con la migración por parte de los productores tamberos hacia la agricultura, una actividad que les permitió en determinados momentos mejores márgenes de ganancia y que ayudó a compensar las pérdidas en las que la lechería incurrió en algunos últimos tiempos.

“Y otro de los puntos a atender tiene que ver con que hay zonas del campo en las cuales la línea eléctrica no llega, o llega con muy baja potencia. La tambería requiere de equipos de refrigeración, por lo cual no contar con la infraestructura eléctrica es una limitante ineludible. No nos deja crecer porque multiplica las horas de trabajo que evitan las pérdidas de leche”, remarcó De la Peña.