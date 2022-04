El titular del INASE apuesta por una nueva Ley de Semillas: "El productor merece conocer el origen de lo que cultiva"

“Después de 30 años en (la compañía semillera) Don Mario, apareció el ministro Julián Domínguez proponiéndome ser el presidente del INASE. Y yo tenía el sinsabor de haberme ido de la actividad privada de no poder cambiar la realidad de las semillas. Toda la vida trabajé en semillas, ya sea en soja, trigo, girasol y maíz. Realmente me había retirado. Pero me pareció un desafío fantástico poder complementar esas dos cuestiones”, sostuvo San Martín en diálogo con La Red Rural (AM 910).