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El detalle asqueroso que indignó a los nuevos jugadores en Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada sumó nuevos jugadores y momentos que ya anticipan tensión y sorpresas en la casa.

20 may 2026, 23:53
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gh participantes se quejan de la suciedad
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Este miércoles, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una velada cargada de expectativas: el Big le abrió las puertas a nuevos protagonistas que se sumaron a la competencia. Entre los flamantes ingresos estuvieron Charlotte Caniggia, Mariela Prieto, Steffy Pereira, Sebastián Cola, Tati Luna, Juan Carlos López y Nenu López, quienes rápidamente comenzaron a dejar su huella en la casa.

El desembarco no pasó inadvertido. Apenas cruzaron el umbral, los recién llegados no pudieron evitar comentar lo que veían y Charlotte, fiel a su estilo frontal, lanzó una crítica al entrar al baño: "¿Por qué son tan sucios?".

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La mediática no se detuvo allí y agregó con gesto de desagrado: "Dale, qué asco". La escena se volvió aún más llamativa cuando Nenu decidió actuar de inmediato y roció desodorante para contrarrestar la situación.

Así, la noche en el reality no solo significó la llegada de nuevos jugadores, sino también el inicio de momentos que prometen marcar la convivencia con polémicas, humor y reacciones espontáneas.

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Cómo fue el ingreso de Charlotte Caniggia a Gran Hermano

Tras varios días de rumores y expectativas, finalmente se confirmó lo que muchos intuían: Charlotte Caniggia irrumpió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) con una entrada cargada de estilo y personalidad, lista para sacudir la convivencia y sumar su impronta al reality.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia no tardó en dejar frases que llamaron la atención de todos: "A mí me gusta hacer de todo", "Yo considero que soy un ángel, yo soy un ser de luz iluminado", y hasta una advertencia que despertó sonrisas: "Quizás en las peleas puedo llegar a ser medio mala".

Minutos más tarde, la morocha atravesó la puerta y los jugadores, reunidos en el SUM para observar los ingresos, reaccionaron con gritos y sorpresa. En medio de la euforia, alguien lanzó la pregunta espontánea: "Quién es ella", reflejando la mezcla de desconcierto y entusiasmo que generó su llegada.

Con su estilo descontracturado y curioso, Charlotte comenzó a recorrer cada rincón de la casa, preguntando dónde estaban los participantes. Su presencia marcó el inicio de una nueva etapa en el juego, con promesas de risas, tensiones y momentos que seguramente quedarán grabados en la memoria de esta edición.

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