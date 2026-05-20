El detalle asqueroso que indignó a los nuevos jugadores en Gran Hermano

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Cómo fue el ingreso de Charlotte Caniggia a Gran Hermano

Tras varios días de rumores y expectativas, finalmente se confirmó lo que muchos intuían: Charlotte Caniggia irrumpió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) con una entrada cargada de estilo y personalidad, lista para sacudir la convivencia y sumar su impronta al reality.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia no tardó en dejar frases que llamaron la atención de todos: "A mí me gusta hacer de todo", "Yo considero que soy un ángel, yo soy un ser de luz iluminado", y hasta una advertencia que despertó sonrisas: "Quizás en las peleas puedo llegar a ser medio mala".

Minutos más tarde, la morocha atravesó la puerta y los jugadores, reunidos en el SUM para observar los ingresos, reaccionaron con gritos y sorpresa. En medio de la euforia, alguien lanzó la pregunta espontánea: "Quién es ella", reflejando la mezcla de desconcierto y entusiasmo que generó su llegada.

Con su estilo descontracturado y curioso, Charlotte comenzó a recorrer cada rincón de la casa, preguntando dónde estaban los participantes. Su presencia marcó el inicio de una nueva etapa en el juego, con promesas de risas, tensiones y momentos que seguramente quedarán grabados en la memoria de esta edición.