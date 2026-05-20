El sorpresivo dato que detectó un georradar a un año del hallazgo del cuerpo en la casa donde vivió Cerati

Durante las primeras semanas, la noticia quedó rodeada por el dato de que en esa propiedad había vivido entre 2002 y 2003 el músico Gustavo Cerati. Sin embargo, con el avance de la investigación el foco se trasladó hacia una revelación todavía más impactante: el jardín donde estaba enterrado Diego pertenecía a la familia de Cristian Graf, excompañero suyo del colegio.

Diego Olmos, joven hallado en la casa donde vivía Gustavo Cerati (1)

Ahora, el expediente volvió a sumar un nuevo capítulo. A pedido de la fiscalía, el juez Alejandro Litvak autorizó semanas atrás un relevamiento con georradar en el patio trasero de la vivienda para intentar localizar restos óseos faltantes y eventualmente el arma homicida.

Según se determinó en las pericias forenses, Diego fue apuñalado al menos una vez por la espalda.

El estudio fue realizado el 4 de mayo por especialistas de la División Prospección Geofísica de Gendarmería, integrada por geólogos, antropólogos y operadores geofísicos. Aunque el análisis no arrojó hallazgos concluyentes, sí detectó un punto cercano a la fosa original donde se observaron irregularidades en el subsuelo.

Frente a ese resultado, el magistrado resolvió dictar una medida de “no innovar” sobre todo el patio trasero de la vivienda por un plazo de 60 días, impidiendo cualquier modificación del terreno mientras se define una nueva excavación.

Los investigadores intentan establecer si todavía quedan restos óseos enterrados o algún elemento vinculado al crimen. Entre las piezas que nunca aparecieron figura parte de la mandíbula del adolescente.

El Equipo Argentino de Antropología Forense había logrado identificar a Diego a través del análisis de unos 150 fragmentos óseos recuperados en el lugar. La confirmación cerró una búsqueda que llevaba más de 40 años abierta para la familia.

El crimen de Diego Fernández

Diego había desaparecido el 26 de julio de 1984 después de salir de su casa en Villa Urquiza. Ese día almorzó con su madre y le pidió dinero para viajar “a lo de un amigo”, aunque nunca dijo quién era. Salió caminando mientras comía una mandarina y jamás regresó.

La última vez que alguien lo vio fue a pocas cuadras de la casa de los Graf. Un conocido lo reconoció mientras caminaba por la zona de Monroe y Naón y le gritó “Gaita”, el apodo con el que lo llamaban en el Club Excursionistas, donde jugaba al fútbol.

diego fernandez lima cristian graf

Desde entonces nunca más se supo de él hasta el hallazgo fortuito ocurrido el año pasado.

El gran interrogante que todavía intenta responder la Justicia es qué ocurrió realmente aquella tarde de 1984, por qué Diego fue hasta esa casa y quién o quiénes participaron de su asesinato y entierro clandestino.