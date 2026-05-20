El alocado festejo de Daniela Celis luego de que Nick Sicaro no ingresara a Gran Hermano: "Para, para"

Antes de atravesar la famosa puerta, Charlotte dejó en claro cuál será su actitud dentro del juego y fiel a su estilo lanzó varias frases que rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales. “A mí me gusta hacer de todo”, aseguró durante su presentación. Luego, con su característico tono relajado, agregó: “Yo considero que soy un ángel, yo soy un ser de luz iluminado”, aunque también dejó una advertencia que despertó risas y expectativa entre los fanáticos: “Quizás en las peleas puedo llegar a ser medio mala”.

El ingreso no pasó desapercibido entre los participantes, que seguían atentamente la gala desde el SUM. Apenas apareció en pantalla, los jugadores reaccionaron con sorpresa, gritos y comentarios. En medio de la confusión y la emoción del momento, incluso se escuchó a uno de ellos preguntar: “¿Quién es ella?”.

Ya instalada dentro de la casa, Charlotte comenzó a recorrer los ambientes con total naturalidad, observando cada detalle y preguntando dónde se encontraban los jugadores. Su llegada promete modificar las dinámicas internas del reality y sumar nuevas alianzas, cruces y momentos desopilantes en una de las etapas más calientes de la competencia.