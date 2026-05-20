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El alocado festejo de Daniela Celis luego de que Nick Sicaro no ingresara a Gran Hermano: "Para, para"

Daniela Celis sorprendió a todos al festejar con total euforia la eliminación de Nick Sicaro, su actual pareja, del repechaje de Gran Hermano Generación Dorada. Mira el momento.

20 may 2026, 23:24
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El alocado festejo de Daniela Celis luego de que Nick Sicaro no ingresara a Gran Hermano: Para, para
El alocado festejo de Daniela Celis luego de que Nick Sicaro no ingresara a Gran Hermano: Para, para

El alocado festejo de Daniela Celis luego de que Nick Sicaro no ingresara a Gran Hermano: "Para, para"

Este 20 de mayo se llevó adelante el esperado repechaje de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y uno de los participantes que finalmente no logró ingresar a la casa fue Nick Sicaro, la nueva pareja de Daniela Celis. Pese a la expectativa que se había generado en redes sociales, el joven no consiguió el respaldo suficiente del público y quedó afuera de la competencia.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue precisamente el no ingreso, sino la inesperada reacción de Daniela al enterarse del resultado. Lejos de mostrarse decepcionada o angustiada por la situación, la ex de Thiago Medina explotó de felicidad al saber que podría seguir compartiendo tiempo con él fuera de la casa más famosa del país.

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No entra a Gran Hermano... Nick", anunció Santiago del Moro. Apenas escuchó el nombre, la cámara enfocó de inmediato a la infuencer, que reaccionó de manera completamente descontrolada y festejó eufórica la noticia. Al ver la escena y el estudio revolucionado, el conductor intervino entre risas y lanzó: "Pará, pará... festeja Pestañela ”.

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Cómo reaccionaron en Gran Hermano al ver a Charlotte Caniggia

Tras varios días de rumores, Charlotte Caniggia finalmente desembarcó en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y revolucionó por completo el clima del reality. La mediática ingresó este martes al programa de Telefe con la intención de sacudir la convivencia y aportar su personalidad extravagante a una casa cada vez más tensionada.

Antes de atravesar la famosa puerta, Charlotte dejó en claro cuál será su actitud dentro del juego y fiel a su estilo lanzó varias frases que rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales. “A mí me gusta hacer de todo”, aseguró durante su presentación. Luego, con su característico tono relajado, agregó: “Yo considero que soy un ángel, yo soy un ser de luz iluminado”, aunque también dejó una advertencia que despertó risas y expectativa entre los fanáticos: “Quizás en las peleas puedo llegar a ser medio mala”.

El ingreso no pasó desapercibido entre los participantes, que seguían atentamente la gala desde el SUM. Apenas apareció en pantalla, los jugadores reaccionaron con sorpresa, gritos y comentarios. En medio de la confusión y la emoción del momento, incluso se escuchó a uno de ellos preguntar: “¿Quién es ella?”.

Ya instalada dentro de la casa, Charlotte comenzó a recorrer los ambientes con total naturalidad, observando cada detalle y preguntando dónde se encontraban los jugadores. Su llegada promete modificar las dinámicas internas del reality y sumar nuevas alianzas, cruces y momentos desopilantes en una de las etapas más calientes de la competencia.

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