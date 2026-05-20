Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie española que es número 1 en el mundo

El regreso de "Animal", una de las mayores sorpresas de Netflix

Cuando Netflix estrenó Animal, muchos espectadores se encontraron con una propuesta completamente diferente a las grandes apuestas habituales de la plataforma.

La historia sigue a Antón, interpretado por Luis Zahera, un veterinario rural gallego que atraviesa uno de los peores momentos de su vida. Sin demasiadas opciones laborales ni personales, termina trabajando en la tienda de mascotas de su sobrina Uxía, personaje al que da vida Lucía Caraballo.

A partir de ahí, la serie construyó una dinámica basada en el choque generacional, las dificultades económicas del entorno rural y el vínculo entre animales y humanos. Todo eso acompañado de un humor costumbrista que rápidamente encontró una audiencia fiel.

Netflix comprobó el impacto de la producción en tiempo récord. La serie escaló posiciones hasta convertirse en número uno en decenas de territorios, algo poco habitual para una ficción española de este estilo.

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Qué se sabe de la segunda temporada de "Animal" en Netflix

El rodaje de la nueva temporada ya está en marcha y las primeras informaciones adelantaron que la serie mantendrá intacta su esencia. Habrá más situaciones absurdas, conflictos familiares y, por supuesto, muchos animales.

Pero el gran cambio llegará con la aparición de Mike, el nuevo gerente de Kawanda. Este personaje se incorporará al negocio para modernizar la empresa y abrir nuevas oportunidades comerciales.

La gran incorporación será Álvaro Mel, quien interpretará a Mike, el nuevo gerente de Kawanda Urban. Su personaje promete convertirse en una pieza clave de los nuevos episodios.

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La tercera temporada de "Animal" en Netflix ya es oficial

Uno de los anuncios que más sorprendió a los seguidores fue la renovación anticipada para una tercera temporada. Normalmente, las plataformas esperan a comprobar el rendimiento de los nuevos episodios antes de tomar una decisión. Pero en este caso ocurrió algo diferente. Netflix optó por asegurar la continuidad de la serie incluso antes del estreno de la segunda entrega.

Además, dejó en evidencia que Animal se transformó en una de las marcas más sólidas dentro del catálogo español de Netflix. La plataforma encontró una ficción capaz de conectar tanto con el público local como con espectadores internacionales.

Aunque todavía no existe una fecha confirmada para el estreno de la segunda temporada, todo indica que la compañía buscará acelerar el regreso para aprovechar el enorme interés generado en torno a la serie.

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Luis Zahera encontró otro personaje inolvidable en "Animal"

La carrera de Luis Zahera ya estaba consolidada mucho antes del estreno de Animal. El actor gallego acumuló reconocimiento gracias a trabajos en cine y televisión, especialmente después de su participación en producciones como "As bestas", "El reino" y "Entrevías".

Lejos de los personajes duros o violentos que interpretó en otras ocasiones, aquí construyó a un protagonista vulnerable, perdido y lleno de contradicciones. El resultado convenció tanto a la crítica como al público.

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Muchos espectadores señalaron que la naturalidad del actor fue una de las claves principales del éxito. Zahera consiguió que Antón pareciera una persona real, alguien que podría existir perfectamente en cualquier pequeño pueblo gallego.

La química con Lucía Caraballo también terminó siendo fundamental. La dinámica entre ambos personajes sostuvo gran parte del ritmo narrativo y aportó momentos de humor muy celebrados en redes sociales.

Anuncio oficial de "Animal", nueva temporada en Netflix