Andrea del Boca regresó a Gran Hermano y sorprendió con una confesión sobre su salud

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Qué había contado Anna del Boca sobre el reencuentro entre Yipio y Andrea tras su salida de Gran Hermano

La salida de Yipio de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó una huella profunda en los seguidores del reality, sobre todo por el vínculo especial que había forjado con Andrea del Boca durante la convivencia. Desde que la actriz se fue del juego, la uruguaya la recordaba constantemente y en cada logro de su grupo le dedicaba palabras llenas de cariño. En ese marco, fue Anna del Boca quien reveló que ambas pudieron reencontrarse tras la repentina salida de Yipio.

La participante decidió abandonar el programa por una delicada situación familiar relacionada con la salud de su madre, lo que generó múltiples especulaciones. Sin embargo, la hija de Andrea llevó tranquilidad al contar detalles del encuentro que tuvieron fuera de la casa, apenas unas horas después de que la uruguaya dejara el reality.

Aunque al principio dudó si debía hablar del tema, Anna terminó confirmando que tanto ella como su madre pudieron verla antes de que regresara a Uruguay.

En diálogo con La Jugada, el programa de Streams Telefe, Anna explicó que la intención fue acompañarla en un momento difícil. Relató que Yipio estaba muy angustiada por la noticia familiar y que, además, su esposo no había viajado a la Argentina, por lo que decidieron acercarse al hotel donde se encontraba.

"Nos terminamos encontrando con ella, está bien. En el hotel, la vimos un cachito. Estaba muy entera", contó Anna del Boca, visiblemente emocionada al hablar del lazo que su madre había construido con la uruguaya. Ese afecto también se reflejó en el recordado “Congelados”, donde compartieron un instante muy especial dentro de la casa.

Más adelante, Anna destacó las cualidades personales de Yipio y reveló que pudo conversar tanto con su hija como con Mati, su marido. "Me parece muy linda persona. Con la hija pude hablar, con Mati (el marido) también. Yipio tiene que ver a la mamá y encargarse de este momento", expresó, reafirmando que la decisión de dejar la competencia estuvo directamente ligada a la situación familiar.