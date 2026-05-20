Una nena de 2 años cayó desde un piso 11 y murió: lo estremecedores detalles de su caída

“El accionar del imputado fue mucho más que una negligencia”, afirmó el fiscal Jorge Reyes Henríquez al exponer los primeros detalles del caso.

Según detallaron, Isidora permaneció sola entre una hora y media y dos horas en una habitación donde la cama estaba pegada a una ventana que no contaba con red de protección ni medidas de seguridad.

El drama fue descubierto por una vecina del edificio que escuchó un fuerte golpe en el estacionamiento y dio aviso inmediato a la Policía y a los servicios de emergencia. En un primer momento, los efectivos no lograban identificar desde qué departamento había caído la menor, ya que la nena no vivía allí de manera permanente.

Con el correr de los minutos localizaron al padre, aunque según la investigación el hombre no reaccionó enseguida porque seguía dormido. Los investigadores creen que recién tomó conocimiento de lo ocurrido unos 40 minutos después de la caída.

El reclamo de la madre de la nena y las medidas de seguridad que faltaban en el departamento

La causa también puso bajo la lupa las condiciones de seguridad del departamento. Según trascendió, existía una orden previa del Tribunal de Familia para que se instalaran protecciones por las visitas de la menor.

La mamá de la nena, Gloria Ortiz, quien participa como querellante en la causa, aseguró que las redes solo habían sido colocadas en el balcón y no en otras ventanas del inmueble.

Ahora la Justicia chilena deberá definir la situación procesal de Constanzo, quien permanece internado bajo custodia mientras se analiza si continuará detenido con prisión preventiva. La defensa solicitó medidas alternativas, como firma periódica y prohibición de salir del país.