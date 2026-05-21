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Un participante no ocultó su molestia por la entrada de Nenu López a Gran Hermano: "¿Me estás jodiendo?"

Una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada quedó completamente sorprendida con el ingreso de Nenu López, ex pareja del periodista Martín Salwe, durante una de las entradas más comentadas de la gala.

21 may 2026, 00:12
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Un participante no ocultó su molestia por la entrada de Nenu López a Gran Hermano: ¿Me estás jodiendo?
Un participante no ocultó su molestia por la entrada de Nenu López a Gran Hermano: ¿Me estás jodiendo?

Un participante no ocultó su molestia por la entrada de Nenu López a Gran Hermano: "¿Me estás jodiendo?"

Luana Fernández no pudo disimular su sorpresa desde el SUM cuando descubrió que una de las nuevas ingresantes a la casa de Gran Hermano Generación Dorada era Nenu López, bailarina y conocida por haber sido pareja del periodista Martín Salwe.

La participante reaccionó de inmediato apenas la vio atravesar la puerta de la casa y su expresión no tardó en llamar la atención entre quienes seguían la gala en vivo. Impactada por el ingreso, no pudo contener su reacción y lanzó, completamente desconcertada: “No, Nenu, boludo. ¿Me estás jodiendo? Era la novia de Martín Salwe. La conozco, estuvo en el Bailando ”.

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En la previa a su ingreso se presentó ante Santiago del Moro y el público: “Vengo a demostrar acá que las rubias no somos todas huecas. Soy fanática de Gran Hermano y creo que tengo todas las jugadas en mi mente ”.

Y se refirió directamente a los jugadores originales: Si están plantas, yo vengo a podarlos a todos. A veces hablo sin pensar y tengo que pensar en lo que digo; soy muy transparente”.

Minutos después, López se mostró radiante, eufórica y con una clara actitud de disfrute por la oportunidad de sumarse al juego.

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Quién es Nenu López, expareja de Martín Salwe

Nenu López es una figura mediática argentina que comenzó a ganar notoriedad en el ambiente del espectáculo tras su participación en distintos programas de televisión y su exposición en redes sociales. Uno de sus primeros momentos de mayor visibilidad fue su paso por el mundo del entretenimiento televisivo, donde empezó a familiarizarse con los medios y la exposición pública.

Su salto más fuerte llegó cuando formó en 2023 parte de Bailando por un sueño, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, donde su presencia no pasó desapercibida y comenzó a instalar su nombre en la prensa de espectáculos. A partir de allí, su perfil mediático creció y su vida personal también comenzó a tener mayor cobertura, especialmente por su relación con el periodista Martín Salwe que duró, desde entonces, hasta marzo de 2024.

Con ese recorrido en el ambiente televisivo y del espectáculo, ahora suma un nuevo desafío al ingresar a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), donde buscará afianzarse nuevamente en el foco mediático y mostrar una nueva faceta dentro de la convivencia del reality.

Martín Salwe Nenu Lopez

     

 

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