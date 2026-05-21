El repechaje de Gran Hermano tuvo de todo: euforia por dos regresos y una jugada letal

Embed

Cómo fue el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

La gala de repechaje en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo un momento inolvidable: el regreso de Andrea del Boca, la gran figura de esta edición. A través del Golden Ticket, la actriz volvió a entrar a la casa y lo hizo desplegando todo su estilo característico.

La recordada protagonista de Perla negra fue la última en atravesar la puerta y sorprendió con un imponente abanico negro que cubría su rostro. Entre risas y comentarios, sus compañeros comenzaron a murmurar: "¿Es Andrea?", intentando confirmar si realmente se trataba de ella.

Minutos más tarde, Santiago del Moro apareció de manera virtual para saludar a los nuevos ingresos y se dirigió directamente a Andrea para saber cómo se encontraba. La actriz respondió con honestidad, recordando la caída que la obligó a dejar el reality: "Bien, no tengo el alta todavía definitiva, estoy con una placa toda entera".

Con la misma naturalidad, agregó que en la clínica le habían dicho: "tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo", dejando en claro que su regreso fue tan esperado como cuidadosamente preparado.