El "Volver al futuro" del agro: un encuentro de especialistas que apunta a la innovación en el sector

Entre los invitados y los expositores, académicos y empresarios líderes se abordarán temas de coyuntura, tecnología y sustentabilidad con la mirada puesta en el corto y mediano plazo.

Alfonso Prat Gay.jpg Alfonso Prat Gay será el encargado del cierre de Argentina Visión 2040 (Foto: Telam).

“Este año estarán presentes Eduardo Batista Harriet, CEO de Plaza Logística; Adolfo Storni, Presidente de Extraberries, Gamorel y Estancias del Lago; Bernardo Piazzardi, Consultor de Agronegocios y Profesor de la Universidad Austral; Ignacio Peña, Entrepreneur, Strategic Advisor and innovation Activist; José Gobbée, Principal at The Context Network; Mariano Mayer, General Partner y co-founder de Newtopia”, remarcaron.

También acompañarán Néstor Sibaja, Business and culture transformation Partner, Senior Executive consultant & Coach; María Fernanda Pascual, Head of Operations en Agrotoken, Ana Inés Navarro, Directora del Departamento de Economía de la Universidad Austral, Alejandro Carrera, Profesor del IAE Business School; Pablo Tamburo, CEO de Argensun; José Demicheli, Director General de ADBlick Agro; Belen Ochoa, Directora Ejecutiva de Bisblick Talento Jóven.

El cierre lo realizará Alfonso Prat Gay, economista, político y empresario argentino.

“El encuentro será a total beneficio de la Fundación Bisblick, ONG que acompaña a jóvenes con alto potencial y bajos recursos económicos para que puedan convertirse en los primeros profesionales de su familia”, precisaron desde la organización.