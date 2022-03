¿En qué se basa el "modelo Canadá" que Facundo Manes propuso para el campo argentino?

Expoagro-2022-edicion-YPF-Agro-Politicos-de-la-oposicion-visitaron-Expoagro-y-pidieron-sacarle-los-palos-de-la-rueda-al-sector-agroindustrial-para-que-el-pais-avance-1-scaled.jpg Facundo Manes habló del "modelo Canadá" para el campo argentino.

A24.com Agro le consultó al diputado por los diferentes proyectos de reducción o eliminación de retenciones que están en pugna dentro del mismo espacio en el Congreso. “No podemos pedirle al campo que siga produciendo y en paralelo estar ahogándolo con los impuestos. Acá vinimos a decir basta de impuestos”, sostuvo.

“Hay que dialogar. El campo representa gran parte de la economía. Una cosa importante que tenemos que plantear es que necesitamos hacer lo que hizo el campo en otros sectores de la economía, tal como hizo Canadá. Este es un país que tiene mucho valor agregado con la agroindustria, pero tiene gran parte de la economía que no depende de la agroindustria. ¿Y eso por qué es importante? Porque si en Argentina tenemos el campo que lidera y otras industrias a las que no les va tan bien, en cada crisis le pedimos al campo”, evaluó.

“Tendríamos que tenemos un modelo parecido al de Canadá. Eso será importante para que no ahoguemos al campo con las crisis. Argentina no tiene un plan de país porque sino en cada crisis se le pide al campo”, evaluó.

Abrazo.jpeg El abrazo: Facundo Manes, además de hablarle al campo, protagonizó una foto simbólica con Patricia Bullrich.

El abrazo con Patricia Bullrich

El otro dato de la visita de Manes a San Nicolás estuvo en que con diferencia de minutos, estuvo en la misma sala de prensa que Patricia Bullrich, con quien supo tener chispazos a la hora de hacerse un espacio dentro de Juntos por el Cambio. Sin embargo, para los flashes de los fotógrafos, la instantánea fue otra.

“Las coaliciones estaban mal entendidas en la Argentina, porque de 2015 a 2019 hubo una coalición que no funcionó como tal sino que tuvo un color dominante”, dijo, en una crítica directa al PRO.

El jueves, Mauricio Macri estuvo en Expoagro y lanzó críticas al Gobierno.

Y agregó: “De hecho el expresidente Macri dijo que la coalición fue electoral, pero no de Gobierno. Y las verdaderas, como las europeas, son partidos que se unen con diferentes identidades que se unen en un trazado grueso de país. No queremos un país como Venezuela, o una provincia como Santa cruz o Formosa donde el Estado persigue a la prensa, a la Justicia y no hay actividad privada”, evaluó.

“Hoy la sociedad misma ya eligió un nuevo semblante. El radicalismo tiene el 45% de los votos de la oposición hoy. Estamos unidos dentro de Juntos por el Cambio, pero tenemos diferencias. La sociedad va a elegir en 2023 qué fuerza lidera la coalición”, concluyó.