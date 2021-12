Exportaciones de carne: la Mesa de Enlace le pidió "garantías" a Julián Domínguez

“Eso fue uno de los puntos que le planteamos, que ese compromiso que tomó el ministro, quien decía que hablaba en nombre del Presidente con la idea de no intervenir en los mercados y de no aumentar los derechos de exportaciones. Por eso pedimos que eso fuera de alguna manera garantizado, para darle a nuestro sector las certezas de que estas son las decisiones que realmente se van a implementar”, manifestó Elbio Laucirica, vicepresidente de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) en una charla con La Red Rural (AM 910).