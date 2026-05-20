Habló la doctora que destapó la red de falsos médicos en González Catán: "Me trucharon el sello"

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“De las cuatro sedes, una estaba clausurada y las otras tres no contaban con habilitación”, reveló una fuente del Ministerio de Salud bonaerense. La trama comenzó a desmoronarse cuando Romina Neira, médica pediatra y especialista en estética formada en la UBA, recibió una advertencia inesperada.

“Esto comenzó en diciembre de 2025, cuando de casualidad aparecieron certificados con mi nombre en una investigación por violencia de género”, contó la profesional en diálogo con A24.

Según relató, una fiscal detectó inconsistencias en los documentos médicos y decidió consultar a su hermana, también médica. Fue ella quien notó que la matrícula utilizada no coincidía con la especialidad del supuesto profesional.

“La médica vio que era matrícula nacional y dijo: ‘Ojo, porque esto es provincia’. Después reconoció mi apellido y se dio cuenta de que soy médica estética, no médica clínica”, recordó Neira.

Poco después, la colega la contactó por Instagram para advertirle que alguien estaba utilizando su identidad profesional en certificados emitidos desde Argentina Salud. “Me estaban truchando el sello y haciendo un robo de identidad. Además, alguien estaba ejerciendo ilegalmente la medicina en mi nombre”, denunció.

el-momento-del-allanamiento-en-una-clinica-de-gonzalez-catan-foto-captura-tn-SOMCU6WJAZDX5ES2WBNDQREJ6Q (1) El momento del allanamiento en una clínica de González Catán. (Foto: captura)

La denuncia que destapó la red de clínicas truchas

Tras enterarse de la situación, Neira se presentó ante la Justicia y declaró que nunca había atendido a esos pacientes ni emitido esos certificados. “Obviamente no eran mi letra ni mi firma, aunque sí mi sello y mi matrícula”, explicó.

Ese testimonio se convirtió en la pieza clave que permitió avanzar en una investigación mucho más amplia. Los fiscales comenzaron a detectar una estructura organizada que incluía certificados falsos, recetas adulteradas y personas atendiendo pacientes sin título habilitante.

La causa incluye acusaciones por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. Los investigadores no descartan sumar cargos por estafa a medida que aparezcan más denuncias de pacientes.

La respuesta de Argentina Salud

La médica también intentó obtener explicaciones directamente del centro médico. “Mandé un mail notificando que alguien estaba ejerciendo ilegalmente la medicina en mi nombre con un sello trucho y que iba a iniciar acciones legales”, relató.

Más tarde, junto a sus abogados, envió una carta documento. Según contó, el coordinador de la clínica respondió asegurando que no figuraba ningún profesional con su nombre y prometió abrir una investigación interna. “De diciembre hasta ayer nunca supe más nada”, afirmó.

Todo cambió cuando este martes vio la magnitud del operativo judicial y comprendió que detrás de los certificados falsos existía una estructura mucho más grave. “Ahí entendí que no era solo un sello trucho. Era directamente una clínica trucha”, sostuvo.

Allanamientos, ambulancias ilegales y detenidos con antecedentes

El operativo fue encabezado por el juez de garantías Rubén Ochipinti y el fiscal Fernando Garate, del Departamento Judicial La Matanza. En total se realizaron allanamientos en 13 establecimientos entre clínicas y farmacias clandestinas.

Durante los procedimientos secuestraron sellos médicos presuntamente falsificados, documentación apócrifa, medicamentos y ambulancias con patentes adulteradas.

Además, una fuente de la investigación reveló que uno de los principales detenidos tenía antecedentes por homicidio y había recuperado la libertad hacía menos de cinco años. También hay sospechosos vinculados a robos bajo la modalidad “piratas del asfalto”.