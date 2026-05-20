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El Banco Central realizó la mayor compra del mes al adquirir US$ 328 millones

La autoridad monetaria concretó una de las mayores adquisiciones de divisas del año y ya suma más de US$8700 millones en reservas durante 2026. El ingreso de dólares del agro impulsó el volumen operado en el mercado.

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El BCRA ya cumplió más del 80% de la meta de acumulación de reservas prevista para este año. (Foto: NA).

El BCRA ya cumplió más del 80% de la meta de acumulación de reservas prevista para este año. (Foto: NA).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó este miércoles una compra de US$ 328 millones y concretó así la segunda mayor adquisición de divisas en lo que va de 2026. La operación representó cerca del 70% de los US$ 482 millones negociados durante la jornada y permitió reforzar el proceso de acumulación de reservas internacionales impulsado por la autoridad monetaria.

Leé también El Banco Central realizó una compa récord de dólares en más de un año y las reservas superaron los USD 45.000 millones
El Banco Central adquirió USD 281 dólares en la jornada de este jueves. (Foto: archivo).

Con este resultado, el saldo comprador del organismo en mayo asciende a US$ 1.551 millones, mientras que el acumulado anual ya alcanza los US$ 8.702 millones. Según estimaciones privadas, el BCRA ya cumplió más del 80% de la meta de acumulación de reservas prevista para este año.

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El saldo comprador del organismo en mayo asciende a US$ 1551 millones. (Foto: archivo)

El saldo comprador del organismo en mayo asciende a US$ 1551 millones. (Foto: archivo)

La intervención de este miércoles quedó solo por debajo de las compras registradas durante marzo, en un contexto marcado por un mayor ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador. Operadores del mercado señalaron que la liquidación de dólares comenzó a acelerarse en los últimos días luego de las demoras ocasionadas por las lluvias sobre la cosecha gruesa.

Ese mayor flujo de dólares permitió que el BCRA intensificara las compras sin generar presión sobre el tipo de cambio.

Qué pasó con el dólar

El dólar mayorista registró una baja de $1 y cerró en $1.397 para la venta, luego de tres jornadas consecutivas con subas. Con este retroceso, la cotización volvió a ubicarse por debajo de los $1.400.

En el segmento minorista, el dólar se mantuvo estable en $1.420 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $1.846. De acuerdo con el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central, el tipo de cambio oficial promedio alcanzó los $1.420,8.

Dentro de las cotizaciones financieras, el dólar MEP operó en torno a los $1.429,6, mientras que el contado con liquidación (CCL) se posicionó cerca de los $1.498,6. En el mercado informal, el dólar blue cerró la jornada en $1.430 para la venta, según un relevamiento en cuevas de la city porteña.

En cuanto al esquema cambiario, el tipo de cambio oficial se mantuvo lejos del techo de la banda de flotación, que este miércoles se ubicó en $1.740,36. De esta manera, el mayorista quedó aproximadamente un 24,5% por debajo del límite superior, lo que le otorga al Banco Central margen para continuar con la compra de divisas sin necesidad de intervenciones para sostener el valor del dólar.

Las reservas brutas internacionales se mantienen por encima de los US$ 46.000 millones, aunque analistas del mercado advierten que la evolución de esos activos no refleja de manera directa el volumen de compras realizadas por la entidad debido a pagos de deuda y variaciones vinculadas a la valuación de activos.

Desde comienzos de año, el esquema de bandas cambiarias se ajusta según la inflación informada por el Indec. En ese escenario, el Banco Central profundizó su estrategia de intervención para fortalecer las reservas y sostener la estabilidad cambiaria.

Las proyecciones oficiales estiman que la entidad podría adquirir entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, dependiendo del ritmo de remonetización de la economía. Tras la última operación, el organismo ya alcanzó cerca del 84% de la meta mínima prevista para todo el año.

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