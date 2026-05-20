El Banco Central realizó la mayor compra del mes al adquirir US$ 328 millones

Ese mayor flujo de dólares permitió que el BCRA intensificara las compras sin generar presión sobre el tipo de cambio.

Qué pasó con el dólar

El dólar mayorista registró una baja de $1 y cerró en $1.397 para la venta, luego de tres jornadas consecutivas con subas. Con este retroceso, la cotización volvió a ubicarse por debajo de los $1.400.

En el segmento minorista, el dólar se mantuvo estable en $1.420 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $1.846. De acuerdo con el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central, el tipo de cambio oficial promedio alcanzó los $1.420,8.

Dentro de las cotizaciones financieras, el dólar MEP operó en torno a los $1.429,6, mientras que el contado con liquidación (CCL) se posicionó cerca de los $1.498,6. En el mercado informal, el dólar blue cerró la jornada en $1.430 para la venta, según un relevamiento en cuevas de la city porteña.

En cuanto al esquema cambiario, el tipo de cambio oficial se mantuvo lejos del techo de la banda de flotación, que este miércoles se ubicó en $1.740,36. De esta manera, el mayorista quedó aproximadamente un 24,5% por debajo del límite superior, lo que le otorga al Banco Central margen para continuar con la compra de divisas sin necesidad de intervenciones para sostener el valor del dólar.

Las reservas brutas internacionales se mantienen por encima de los US$ 46.000 millones, aunque analistas del mercado advierten que la evolución de esos activos no refleja de manera directa el volumen de compras realizadas por la entidad debido a pagos de deuda y variaciones vinculadas a la valuación de activos.

Desde comienzos de año, el esquema de bandas cambiarias se ajusta según la inflación informada por el Indec. En ese escenario, el Banco Central profundizó su estrategia de intervención para fortalecer las reservas y sostener la estabilidad cambiaria.

Las proyecciones oficiales estiman que la entidad podría adquirir entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, dependiendo del ritmo de remonetización de la economía. Tras la última operación, el organismo ya alcanzó cerca del 84% de la meta mínima prevista para todo el año.