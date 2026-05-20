Revelaron la verdad detrás del polémico posteo que Ian Lucas hizo contra Telefe y luego borró

Por su parte, Nico Peralta opinó sobre la situación y el futuro de Ian en la televisión: "Si su objetivo es instalarse en la tele como conductor y demás, y le está yendo también en las redes y gana, no voy a decir el número, pero los millones y los miles de dólares que gana por mes, que invierta".

Por último, minutos antes de que termine el programa, Salwe confirmó que las autoridades de Telefe lograron un acuerdo y que Ian Lucas sí viajará para cubrir el Mundial junto al canal, despejando las dudas sobre su continuidad en el proyecto.

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Qué decía el posteo de Ian Lucas

Tras recibir su primer Martín Fierro, Ian Lucas sorprendió a todos sus seguidores con un mensaje inesperado en sus historias de Instagram. El conductor y youtuber compartió los videos que Telefe publicó sobre él durante la gala y comenzó con un reconocimiento a su comunidad: "Fuimos los posteos con más visitas de los Martín Fierro. Esto no es un detalle menor para mí y lo que son ustedes", escribió.

Lo que generó mayor impacto fue el cierre de su publicación: "Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele y vuelva a mi mundo donde me valoran muchísimo. Les quería agradecer, los amo", lanzó, dejando entrever un malestar evidente con el canal. Todo esto ocurre a pocos días de que comience el Mundial 2026, donde Ian ya estaba confirmado como conductor de Por el Mundo junto a Marley.

La información fue aportada por Paula Varela en Intrusos (América TV), quien detalló el clima tenso que atravesó el youtuber durante la premiación. "Lo que dicen es que en la alfombra roja no le hacen notas a Ian, por lo que llega caliente a su mesa por algunas circunstancias", contó la panelista. Y agregó otro dato: "También me cuentan que al final de la alfombra roja ven a Lucas, su representante, discutiendo acaloradamente con alguien importante de Telefe".

Pero las revelaciones no terminaron ahí. Varela señaló que en el lanzamiento del ciclo mundialista, Ian quedó relegado a un lugar secundario. "Además, otra de las cosas que lo habrían molestado es que en el lanzamiento de todo lo que van a hacer para el mundial, Ian está como muy ahí atrás", explicó.

Y finalmente soltó el dato más fuerte: "Está a punto de bajarse del ciclo con Marley, por estas cosas que te estoy contando", cerró, encendiendo las alarmas dentro de Telefe.