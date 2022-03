Fideicomiso para el trigo: Matías Kulfas defendió la suba de retenciones y criticó a un exministro de Macri

“Me llamó la atención, en particular algunas declaraciones. Porque yo me acuerdo que en octubre de 2020, cuando se sancionó el decreto 790 que era el que generaba este diferencial en la cadena de la soja, para generar la industrialización, Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri y un dirigente del sector rural dijo algo así como que “volvía el curro del diferencial””, manifestó Kulfas.