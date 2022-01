Jorge Chemes sobre la salida de CRA de la Mesa de las Carnes: "Se transformó en una comisión del Consejo Agroindustrial"

En tanto, a diferencia de lo que sucedió con el Consejo Agroindustrial (CAA), el resto de la la Mesa de Enlace seguirá siendo parte de la Mesa de las Carnes.

“La Mesa de las Carnes fue absorbida por el Consejo Agroindustrial y hoy funciona como la comisión de carnes del mismo. Por eso nos parece lógico que si nos vamos del Consejo, también nos vayamos de la Mesa”, sostuvo Chemes.

- ¿Por qué dicen que se transformó en una comisión?

- Al principio funcionaba como lo hizo siempre la Mesa de las Carnes pero también comenzó a representar al Consejo Agroindustrial. Con el tiempo se fue mimetizando y hoy, por más que lo nieguen, es la comisión del Consejo.

- ¿Consideran que la industria tiene más peso que los productores?

Vemos que en carnes pasa lo mismo que en otras comisiones. El Gobierno rema más para el lado de la industria y la exportación que para el sector productivo. Por ejemplo, el proyecto que se presentó (Proyecto de Ley de Promoción Agroindustrial) no habla de bajar retenciones ni de carga impositiva, cuando en su origen el CAA dijo que tenía integrando al sector productivo. No se habla de baja de retenciones, se habla de incentivo a la inversión de la industria pero en ningún momento se habla del sector productivo.

¿En el tema ganadero tampoco?

Hay puntos sobre la forma de declarar ganancias y pagos a cuenta por insumos, pero son medidas que no van a cambiar el fondo de la cuestión. No lo vemos de esa manera.

¿Esta decisión implica salir también de otras entidades?

De ninguna manera, nos vamos del Consejo Agroindustrial y sus comisiones. Seguimos participando en Maizar, Acsoja, Asagir, Aapresid, etc. En todas las entidades que representan a la producción. La salida de CRA termina acá.

¿Se sienten avasallados por la industria?

Yo creo en el sentido original que tenía la creación del CAA, por eso nos incorporamos. Pero un país con la inestabilidad económica que hay y con las reglas de juego que existen, te obliga a que vos te defiendan como gato entre la leña, con las herramientas que tenés. Eso lleva a que un eslabón se beneficie en detrimento del otro. En este caso, industria y exportación transfieren eso al productor y tratan de sobrevivir, pero el productor se jode porque no tiene a quien transferírselo. Y el Gobierno mira con un poco más de interés a la industria y la exportación porque son los socios que les acercan los dólares frescos, por más que seamos nosotros los que producimos. Y esa relación tratan (el Gobierno) de conservarla mucho más que con nosotros.

- ¿Piensan que con estas salidas se puede cortar el diálogo entre los productores y el Gobierno?

Vamos a mantener el diálogo abierto con el Gobierno, siempre y cuando empecemos a ver medidas más a favor del campo. Pero no nos olvidamos que en la Asamblea de Armstrong los productores nos pidieron menos diálogo y más acción.

Los pasos a seguir de la Mesa de Enlace

A diferencia de lo sucedido luego del anuncio de CRA de dejar el Consejo Agroindustrial, en este caso el resto de las entidades de la Mesa de Enlace continuarán siendo parte de la Mesa de las Carnes.

Esto no significa necesariamente que no compartan los argumentos de CRA. "Algunos piensan como nosotros, pero consideran que se puede seguir buscando un cambio desde adentro", confió Chemes.

Lo cierto es que tanto desde la Sociedad Rural Argentina como de Federación Agraria, confirmaron a este medio que la idea es continuar dentro de la Mesa de las Carnes.

Por su parte, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, confirmó que Coninagro tampoco se retirará del espacio. "No encontramos motivos para retirarnos de ámbitos de discusión amplios donde conviven la producción, la industria y la comercialización. No es fácil, pero es la forma de poder construir desde el sector privado a las políticas publicas que necesita el país, que hoy no están", sostuvo en declaraciones a radio Génesis.

Por lo pronto, la agenda de la Mesa de Enlace tiene prevista una asamblea en Alcorta, Santa Fe, en fecha a definir en el mes de febrero. "Nuestro compromiso para ese encuentro es llevar un plan de acciones concretas para llevar adelante durante año. Qué no sea solo un encuentro para hacer catarsis", finalizó Chemes.