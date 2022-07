La ironía de Mario Negri contra el Gobierno: "Miguel Pesce es el encargado de la política agropecuaria"

“El Gobierno no tiene un plan: te hace un programa en cuotas y por rubro. Primero te dijeron que no, pero ahora te dicen que, hasta agosto, ‘un pedacito de lo que liquides de soja te lo doy a un dólar, el otro 70% déjamelo depositado’. Es decir, lo que está diciendo el Gobierno es ‘no tengo una concepción del desarrollo productivo, sino que mi concepción tiene que ver con de qué manera me das los dólares que yo creo que vos tenés y que, según mi opinión, esos dólares no son tuyos, sino que se los tenés que dar al Estado’”, se expresó Negri.