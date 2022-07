La Mesa de Enlace anunció el comienzo de "un plan de lucha" contra las políticas agropecuarias del Gobierno

Productores gualeguaychu.jpeg

El dirigente entrerriano sostuvo que la Mesa de Enlace cree necesario “un dialogo que termine siendo fructífero”.

“Es necesario que ese diálogo muestre con hechos reales qué es lo que hace falta para el sector”, expresó desde Gualeguaychú.

En tanto que la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, expresó ante AM 530 que "estos paros son políticos porque son decisiones que toman las entidades, que no están ni bien ni mal, son decisiones políticas".

"Los temas que ellos ponen en la mesa son temas como el del gasoil que efectivamente se tienen que mejorar, y que ya tuvo un pico de tensión aproximadamente un mes atrás cuando se juntaba la demanda de gasoil con la demora en la importación, pero eso ya está solucionado", aseguró la portavoz.

Discursos de la Mesa de Enlace: una respuesta al Gobierno

El titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, agradeció a “las figuras de la política” que se acercaron a Gualeguaychú (Rogelio Frigerio, Carolina Losada y Diego Santilli, referentes de Juntos por el Cambio). “Les agradezco porque la idea de esta jornada era mostrar lo que hace el campo, porque cuando uno demanda tiene también para ofrecer. La demanda del sector más productivo de la Argentina se basa en que tenemos mucho para dar”, expresó Pino.

“Ninguno de los que estamos acá quiere sacar menos kilos o no ordeñar o preñar una vaca. Todos queremos más. Entonces para eso todos tenemos que cumplir el rol que nos toca dentro de la sociedad”, sostuvo. Y agregó: “pero el Estado tiene que cumplir con nosotros, sino se hace imposible. Sino esto siempre es un bolsillo de payaso que no para de dar y dar”.

Acto en Gualeguaychu ok.jpg Los productores se congregaron en Gualeguaychú junto a la Mesa de Enlace.

“Pongamos empeño en seguir trabajando y pedir que hagan lo que tienen que hacer y después que se corran a un costadito. No necesitamos más nada, nosotros nos vamos a saber manejar”, cerró.

Coninagro, había sido la última de las entidades de la Mesa de Enlace en confirmar su presencia en el acto. El representante fue el vicepresidente, Elbio Laucirica, quien sostuvo que “el problema es mucho más que económico: es político y hasta moral, porque realmente estamos poniendo las cosas patas para arriba”

“Soy productor ganadero y agrícola del centro de la provincia de Buenos Aires. A mí también me falta el gasoil, y tenemos que hablar de los sobreprecios que pagamos por los insumos, por una simple razón: están cotizados al dólar blue”, ejemplificó el cooperativista de Rauch.

Uno de los discursos más aplaudidos por el grupo de productores que se congregó a la vera del kilómetro 83 de la ruta nacional 14 fue Elbio Guía, vicepresidente primero de Federación Agraria Argentina (FAA). “Esto es una tristeza porque hemos fracasado nuevamente como país, tenemos que estar repitiendo nuevamente ante un nuevo relato negacionista del Gobierno”, remarcó.

“Debate entre egos y peleas personales y abajo hay una sociedad que la está pasando mal. Hay productores que están pensando en alquilar sus chacras y retirarse de lo que han hecho toda su vida, que es trabajar. Productores que no saben cómo hacer para mantener una unidad productiva porque no hay un crédito acorde para “comprarle al hermano” que decidió irse porque la unidad económica no le da. Y tienen que seguir concentrando y seguir dando cada vez más a los grandes grupos”, ahondó Guía.

“Productores como los de Entre Ríos que han perdido todo en una pedrada como la de ayer y no saben cómo seguir adelante. Esto hay que visibilizarlo, el campo no somos uno solo y la sociedad tiene que entender que esto no es una mentira, es una realidad”, concluyó el federado.

La proclama de la Mesa de Enlace

Bajo el título “acá no hay lugar para especulaciones mezquinas”, CRA más la Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) difundieron un mensaje hacia el Gobierno y de cara a los productores en Gualeguaychú. Los dirigentes señalaron a la ciudad entrerriana como “un lugar emblemático”.

Recordaron “la lucha del 2008, cuando se realizó el 2 de abril de ese año, uno de los primeros actos multitudinarios que marcaron la gesta de la derogación legislativa de la Resol. 125/2008”.

“Convocados por una situación agobiante de la mayoría de los ciudadanos de a pie de nuestra Patria, alzamos nuestra voz para reclamar un urgente cambio de rumbo, no solo en la política económica, sino que también salir de la decadencia en que nos ha sumido una parte de la dirigencia política, con sus consecuencias de mayor pobreza y marginalidad”, expresaron.

Y aseguraron: “Ratificamos como norte la revalorización de la cultura del trabajo, de la igualdad de oportunidades, que solo se logra con una educación pública de excelencia, con el reconocimiento al esfuerzo para la superación integral de las personas”.

Mesa de Enlace Gualeguaychú.jpeg La Mesa de Enlace no solo habló de la crisis económica: le pidió al Gobierno "revalorizar la cultura del trabajo".

“Como productores agropecuarios movilizados en la fecha decimos basta la voracidad fiscal del Gobierno Nacional, que solo nos ve como una caja donde siempre hay para sacar, con distintos argumentos, como ahora el conflicto bélico en Ucrania”, sostuvieron.

La Mesa de Enlace también cargó contra lo que entienden como “el intervencionismo estatal, arbitrario y discrecional”.

“Nos hace pagar a los productores toda esta tragedia, dejando en funcionarios para definir a quienes, cuánto y cómo será que se distribuirá la plata que nos sacan”, cargaron. Y opinaron: “Lo que seguramente tampoco le solucionará el problema de los sectores más comprometidos y perjudicados por el proceso inflacionario”.

“El Gobierno Provincial, legisladores provinciales y nacionales deben acompañar y defender al sector productivo en estos reclamos y además no empeorar la situación, con más presión fiscal. Exigimos reglas de juego claras, previsibilidad para poder seguir siendo uno de los sectores más dinámicos de la República y que con nuestro esfuerzo podemos salir todos juntos de la crisis en que se encuentra nuestra querida Argentina”, concluye el documento presentado.

*Noticia en desarrollo.