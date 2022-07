Gabriela Cerruti embistió contra la Mesa de Enlace y calificó al paro del campo como "político"

En esta línea, advirtió que "los temas que ellos ponen en la mesa son temas como el del gasoil que efectivamente se tienen que mejorar, y que ya tuvo un pico de tensión aproximadamente un mes atrás cuando se juntaba la demanda de gasoil con la demora en la importación, pero eso ya está solucionado".

Paro en el campo: dura contestación desde el sector a Juan Manzur tras el llamado al diálogo.jpg Gabriela Cerruti embistió contra la Mesa de Enlace y calificó el paro de "político" (Foto: NA)

E insistió que "en este caso en particular ya están hablando de temas que están fuera de la discusión" y mencionó que "cuando estaban en discusión esos temas lo venían hablando con el Ministro de Agricultura", Julián Domínguez.

"Es uno más, pero esperemos que no impacte demasiado en los que trabajan todos los días", concluyó la Portavoz de la Presidencia.

Paro del campo: prometen que va a ser una "jornada histórica"

La medida fue impulsada por los referentes del agro hace varias semanas y contemplará un cese de comercialización de granos y hacienda por 24 horas. "Va a ser histórica. Todo el sector va a estar diciendo lo que le pasa al campo", dijo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

"Es un grito de desesperación. El campo no da más. No solo por la presión impositiva, sino que también por la presión que se siente por la falta de políticas. Hay incertidumbre y desconfianza", indicó el dirigente.

En esa línea, dejó en claro que el campo es el sector que más recursos aporta para el país. "No es mirado desde el Gobierno como debe ser mirado, ni tampoco es tratado como debe ser tratado, y no se es consciente del daño que se produce", agregó y apuntó al Gobierno, al acusarlo de que no le importa la producción. "No solo agropecuaria, sino a todos los que producen. Lo ven como una fuente de recursos para recaudar".