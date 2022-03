La paradoja del trigo: el precio no para de subir en el mundo, pero cae en la Argentina

El conflicto Rusia-Ucrania siguen impulsado las cotizaciones del trigo

El contrato de marzo del trigo ganó 5,73% (USD 28,38) en Chicago hasta los US$ 523,69 la tonelada, mientras que la posición mayo presentó una mejora del 7,03% (US$ 31,23) para culminar la jornada a US$ 475,46 la tonelada.

La corredora de granos Granar, al analizar la jornada, sostuvo que "la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania superó ya las previsiones de buena parte de operadores, analistas y demás integrantes del mercado" por lo que "la incertidumbre sobre el futuro del comercio del trigo desde la región es total".

"Esa incertidumbre va desde las ventas 2021/2022 hasta el estado de la infraestructura portuaria del lado de Ucrania, las siembras de primavera y la desconexión financiera de Rusia", agregaron los especialistas de Granar.

La soja disponible, por su parte, retrocedió 0,11% (USD 0,73) hasta los USD 615,18 la tonelada, mientras que el contrato de mayo cayó 0,06% (USD 0,37) para culminar la sesión a USD 609,76 la tonelada.

"Entre los factores que siguen influyendo sobre el mercado, donde hoy hubo inversores retirando ganancias, persisten las tensiones por la guerra entre Rusia y Ucrania, que mantiene paralizado el comercio desde la región y que abre chances para mayores ventas estadounidenses de aceite y de harina", destacó Granar.

Los subproductos de la soja reflejaron resultados disímiles, con una suba del aceite del 1,75% (USD 29,76), que se posicionó en USD 1.722,88 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 0,21% (USD 1,10) y concluyó la jornada a USD 515,76 la tonelada.

Por último, el maíz bajó 0,95% (USD 2,85) y se posicionó en USD 294,97 la tonelada, en medio de un movimiento de toma de ganancias de los fondos de inversión y de un mercado físico estadounidense bien abastecido por las ventas concretadas durante la semana pasada.

Desconectado del mundo, el trigo bajó en el mercado local

En el mercado local, el trigo con entrega en marzo cerró a USD 310 por tonelada, una baja de USD 10 sobre la ronda previa; mientras que la entrega en abril permaneció en USD 320.

Por su parte, el precio de la soja registró un incremento de USD 8, a USD 473 la tonelada.

De esta manera, los precios de la oleaginosa con entrega hasta el 15 del corriente y para fijaciones de mercadería se ubicaron en USD 473, una suba de USD 8 respecto al viernes, mientras que en moneda local cerraron en $ 51.200 por tonelada.

En tanto, la oferta de compra abierta por soja con entrega en abril se mantuvo en USD 450 la tonelada, y mayo se negoció a USD 445.

Por otro lado, el maíz con entrega inmediata hasta el 15 del corriente mes se negoció a USD 292, una merma de USD 8 respecto a la jornada previa.

Además, la posición con descarga entre abril y mayo cayó USD 10 hasta los USD 290 por tonelada; junio cerró en USD 255, también con una baja de USD 10; y julio cayó USD 15 hasta los USD 245.

Por último, el girasol con entrega en marzo se mantuvo nuevamente en los USD 550 por tonelada.