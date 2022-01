Las lluvias no fueron suficientes y continúa el riesgo de alto déficit hídrico para los cultivos

A pesar de las lluvias generalizadas en varias zonas productivas del país, la situación de los cultivos de soja y maíz sigue en estado de alerta. Este lunes, la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) informó que las precipitaciones nuevamente fueron escasas, lo que se suma a temperaturas superiores a 40°. "Las condiciones de humedad en el suelo deficitaria para maíz no muestran mejoras con respecto a la semana pasada, sino que, por el contrario, las altas temperaturas contribuyeron a secar un poco más aquellas áreas que no se hallaban en sequía", sostuvo la dependencia perteneciente al ministerio de Agricultura.