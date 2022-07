Las picantes respuestas a Alberto Fernández en La Rural por la venta de soja: del "concepto chavista" a "que deje de fumar de la mala"

“Que deje de fumar de la mala”, la recomendación liberal

“Le diría a Alberto Fernández que deje de fumar de la mala”, afirmó el diputado liberal José Luis Espert en diálogo con A24.com Agro. E irónicamente agregó: “Si está fomentando la industria del cannabis que fume de la buena, en lugar de la mala”.

A modo de explicación, sostuvo que “los dólares del campo vienen de la soja del campo, por lo tanto los dólares son del campo, del productor, del que sembró la soja, el que cosechó. No son ni del Banco Central, ni del Estado argentino ni de la sociedad. Son de los que laburaron el campo desde donde sale la soja”. Completando el razonamiento, disparó: “el sector agropecuario tiene todo el derecho de no vender nada de su soja si no quiere hacerlo”.

“Es como si yo le pidiera al que vende pañuelos que está obligado a darme pañuelos porque tengo un resfrío. No, si vos pagás por los pañuelos, lo tendrás”, comparó.

Además, siguiendo con las críticas le recomendó a Alberto Fernández que le pregunte “a la industria que sustituye importaciones dónde están los dólares de la sustitución de importaciones”.

La Sociedad Rural Argentina también le respondió a Alberto Fernández

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, también salió en defensa de los productores.

"El gobierno no tiene necesidad de faltarle el respeto y maltratar al sector más competitivo, que más trabaja y que más invierte en el país", afirmó el dirigente agropecuario en diálogo con la prensa.

"Le podría decir (al presidente) que es hasta casi ofensivo. Estamos trabajando como lo hacemos habitualmente. A mediados de julio se viene comercializando lo que es normal para esta época", añadió Pino.

En la misma línea consideró que "es un concepto errado" el que esgrimió el Jefe de Estado y se animó a decir que "es un poco atrevido por parte del presidente decir que nos estamos guardando no sé qué".

Además, criticó la actitud del Frente de Todos en relación al sector agropecuario. “Hay un sector del gobierno que se deja llevar por la ideología y no razonan. Lo que están haciendo de enfrentar al campo con la sociedad es imprudente".

El titular de SRA reconoció que el sector tiene diálogo con el gobierno a través del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aunque "los resultados no son los esperados muchas veces. Pero faltaría a la verdad si diría que no tenemos diálogo".

Desde el PRO hablan de “concepto chavista”

La presidenta del PRO, Patricia Bullirich, tildó de "concepto chavista" la acusación al campo del presidente Alberto Fernández.

Bullrich sostuvo que la crítica del presidente "deja entrever que controlan la propiedad privada de las personas" y la asoció a la frase "exprópiese" que marcó al ex presidente Hugo Chávez.

"El grano es una forma de ahorro si uno lo vende cuando quiere; como si fuera una casa, la plata que uno puede tener en una cuenta corriente, o simplemente ahorrada", recalcó.

Bullrich apuntó a la responsabilidad de Fernández al sostener que es el quien tiene que "dar las condiciones de rentabilidad para que el trabajo se valore".

Añadió que "si hay 20 mil millones de dólares de granos en silo bolsas o en acopio como dice tiene que ver con la brecha (del tipo de cambio) que ya no se sabe de cuánto es". .

La dirigente de Juntos por el Cambio enfatizó que "el productor está vendiendo al 20% del valor y ahora no tiene rentabilidad".

Bullrich insistió en el concepto de "propiedad privada" sobre los cereales que están en los campos y enfatizó que "pueden venderlo cuando quieran".

En esa línea razonó: "Cuando un productor va a comprar fertilizantes ¿A cuánto lo compra? ¿Al contado con liquidación? Lo que tiene que ocuparse el presidente es que no haya retenciones para que haya previsibilidad".

La dirigente opositora subrayó que "hay que abrir el mercado, hay que dejar de emitir, hay que dar previsibilidad, y eso es responsabiliza de él".