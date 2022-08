Las definiciones del Secretario Bahillo sobre retenciones, volúmenes de equilibrio y el debate "mercado interno" vs "exportación"

Algo de su trayectoria está presente en su narrativa a la hora de definirse para el cargo en el cual fue elegido. Ahora, como el reemplazante de Julián Domínguez como referente en materia agropecuaria para el Presidente y el propio Massa, Bahillo reconoce que generar “políticas rectoras para el valor agregado, la economía del conocimiento, la transformación de proteínas, las aperturas de mercado y trabajar con las economías regionales” son parte de las obligaciones ineludibles de los funcionarios en el cargo.

Helados bahillo.jpg "Helados Bahillo", el origen del ahora secretario de Agricultura. Trabajó varias décadas en emprendimientos de la familia.

“Debemos fomentar políticas públicas y la inclusión laboral. Ahí tiene que estar el Estado para corregir asimetrías. A mí me gustaría que todos los productores crezcan e incrementen su patrimonio. Ahora, hay que ver cómo generamos políticas sociales sin ir en detrimento de la actividad privada”, pidió.

Y se definió como un dirigente dentro del marco de “un capitalismo productivo”, con una fuerte impronta de un eje productivo, pero siempre mirando la integralidad del sector. “Nadie se desarrolla en una sociedad que no se desarrolla”, decía el General Perón”, graficó y desarrolló una serie de conceptos con los cuáles se enfrentará en los primeros días de asumido en el cargo: las metas de mayor producción pero también los reclamos de un sector que es el principal motor de divisas para la economía del país.

¿Mercado interno vs. Exportaciones?: la mirada de Juan José Bahillo

Bahillo pidió por un Estado “que fomente, que alimente y sea un insumo para el desarrollo de estas políticas. No reniego de una política de financiamiento, porque el financiamiento es el apalancamiento para poder potenciar a las producciones. Y la realidad de nuestros productores, es que la mayoría son medianos o pequeños y necesitan una inversión con un paquete tecnológico importante, generalmente en agricultura. No tienen plan B porque lo de ellos son proyectos de vida. Y que además quieren genuinamente ganar plata y nosotros necesitamos que se desarrollen”, expresó.

“Queremos salir de esta discusión que a veces nos entrampa y nos pone un techo productivo como sociedad de “mercado interno” vs. “mercado externo”. Eso se arregla saliendo por arriba con más producción. No hay país que haya salido de esto yendo a menos”, postuló.

“Para eso necesitamos la definición política. Y luego que las medidas se alineen debajo de esa definición política, sino caemos en el voluntarismo y en el relato”, sostuvo.

Mesa de Enlace Gualeguaychu.jpg El mes pasado la Mesa de Enlace protagonizó un acto justamente en Gualeguaychú, el pago chico del ahora secretario de Agricultura.

Una de las claves para quien hasta hace pocos días era el ministro de Industria y Turismo de Entre Ríos tiene que ver con las condiciones macroeconómicas para los productores. Bahillo valoró la importancia de que no sufran “apropiaciones o cambios de las reglas de juego”.

“De una vez por todas le tenemos que dar a los productores un marco de previsibilidad", sostuvo, considerando que "ha sido una buena decisión del presidente Alberto Fernández" y "una buena articulación de parte del ministro Massa tener dentro de una misma cartera a todas las herramientas que hacen a la promoción de nuestra actividad privada”.

¿Habrá cumbre con la Mesa de Enlace?

Sobre el final de la semana pasada terminó por postergarse un encuentro de la nueva cúpula de funcionarios con la Mesa de Enlace. Sobre el tema, pero sin dar precisiones sobre el encuentro, Bahillo aseguró que el contacto con los presidentes de las entidades fue inmediato tras conocerse su asunción, de manera telefónica y por Whatsapp. “He encontrado en ellos el mejor ánimo y la mejor predisposición para sentarse y reunirnos, de nuestra parte también”, contó.

“Nosotros no podemos hacernos los distraídos, sabemos mayoritariamente cuáles son los temas a tratar con urgencia en el sector, porque lo vienen planteando públicamente desde hace un tiempo”, sostuvo y adelantó una medida en la que ya trabajan los funcionarios: “estamos pensando en algún esquema de simplificación del sistema que se presentó hace algunos días atrás de liquidación de “70/30” –en relación a la liquidación de soja-, porque sí hemos tomado y recibido el reclamo y la queja de que no es un esquema sencillo que promueva y facilite al productor tomar la decisión de liquidar parte de su soja”.

Alberto Fernández y Sergio Massa Sergio Massa y el Presidente Alberto Fernández.

“Algunas actividades tendrán más riesgo que otras. Esto es una paradoja porque todos los sectores vienen trabajando con muy buenos niveles de actividad, cosa que no siempre significa rentabilidad. Pero sí es el paso previo, porque si no tenemos escala y volumen, no vamos a tener rentabilidad”, pidió.

Entre dos de los factores que afectan a la producción alertó por la inflación y la brecha cambiaria. “No puedo negar que hay una inflación importante que distorsiona fuertemente esto, y la brecha cambiaria que genera distorsiones e inconvenientes a la hora de tomar decisiones”, sostuvo.

Retenciones y volúmenes de equilibrio

Si bien no se mostró distante a la idea de una reducción de los derechos de exportación (DEX), popularmente conocidos como las “retenciones”, Bahillo expresó que sería una irresponsabilidad de su parte “adelantar que se esté pensando (en reducirlas). Porque hay una imposibilidad desde el punto de vista fiscal. Nosotros tenemos que generar esas condiciones de credibilidad y solidez, y después seguramente esa discusión se irá dando”, apuntó.

“Hay que replantearse todo el esquema de retenciones para ver cómo se sale en un círculo virtuoso, yo en eso no tengo inconvenientes, e incluso es una discusión que a mí me gustaría dar, pero hoy en el corto plazo es imposible darla, quiero ser franco en esto”, graficó.

Además aseguró que ve con buenos ojos salir del esquema de volúmenes de equilibrio para las exportaciones, y también remarcó que su gestión continuará con el tratamiento de la gestión Domínguez acerca del pago de un canon por el uso de la tecnología de las semillas por parte de los productores. “Me gustaría tenerlo en agenda”, afirmó.