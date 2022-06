Por falta de personal, productores del Norte reducen la actividad y apuntan contra los planes sociales

Según el productor, tomó la decisión ante la falta de trabajadores por el impacto de los planes sociales, un problema que "comenzó con la presidencia de Duhalde" y que continuó más allá de los gobiernos, incluso "durante la gestión de Mauricio Macri", cuando perdió personal "por el aumento de la ayuda social".

En diálogo con A24.com Agro, Ranger sostuvo que fueron varios sus intentos por comunicarse con referentes de la política que le pudieran dar una solución, pero ninguno decidió hacerse cargo. “La gente quiere trabajar en negro”, afirmó, a la vez que estimó que para mantener funcionando la tierra necesita como mínimo 15 cosecheros, sumado a personal que pode la plantación.

Limon.jpg

En reiteradas ocasiones y con la esperanza de ser escuchado, Ranger buscó hablar con Juan Horacio Zabaleta, ministro de Desarrollo Social de la Nación Argentina, para revertir la situación de los productores de la zona, pero “Zabaleta solo recibe a los movimientos sociales y planeros y no nos reciben a nosotros que somos creadores y dadores de trabajo en blanco. Quiero que me atienda, le quiero explicar la situación. Nos estamos fundiendo porque no conseguimos gente para trabajar”, denunció.

El productor también recordó el decreto presidencial que entró en vigencia el primero de septiembre del 2021, donde se estableció que los trabajadores temporales en blanco podrían seguir cobrando los planes sociales para terminar con la incompatibilidad entre los esquemas de la ayuda social y el empleo registrado. "Hay un decreto presidencial, pero a la gente no le interesa porque la gente no se quiere asegurar", disparó.

El productor citrícola comentó que tiene los números de teléfono de diferentes políticos, entre ellos el de Alberto Fernández, con quién se comunicó vía WhatsApp para compartirle en diferentes ocasiones los desafíos a los que se enfrentó el campo en Misiones, pero aseguró que el Presidente dejó de responder cuando la plantación de limones se vio fuertemente perjudicada por la falta de personal. “Él sabe la realidad porque yo le escribo. Otras cuestiones sí me respondió, pero de este tema no obtuve respuesta. Con mi esposa le enviamos un video de los limones pudriéndose, pero no dijo nada”, aclaró.

La falta de personal se extiende por la región

La escasez de mano de obra problema que une a muchos productores en la lucha para visibilizar la situación. Al testimonio de Ricardo Ranger, se sumó el de Jorge Butiuk, yerbatero perteneciente a la Federación Agraria, quien también habló con este medio sobre una reunión en la que participó hace tres semanas con la ministra de trabajo de la provincia, el ministro del Agro y la Producción y el jefe de Seguridad. El objetivo era encontrar una respuesta por parte de las autoridades provinciales.

Durante el encuentro les explicaron que se trata de un problema a nivel nacional y por este motivo los productores solicitaron al Ministerio del Agro y la Producción que los acompañen a Buenos Aires para conversar directamente con Claudio Moroni, ministro de Trabajo de la Nación.

Butiuk se reunió el lunes con el nuevo ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, de quién no logró obtener una solución inmediata ya que asumió el cargo hace dos semanas.

Embed

Al igual que Ranger, el productor yerbatero afirmó que la falta de personal comenzó hace muchos años a causa de la ayuda social que entrega el Estado. Trabaja con 50 hectáreas para las cuales necesita un mínimo de 25 empleados para levantar la cosecha dentro de los tres meses, pero actualmente solo cuenta con seis. “Tenemos una ventaja porque en el caso de la yerba el brote aguanta y al sacar la parte madura de los yerbales se puede estirar un poco más la cosecha, aunque tampoco tanto tiempo. Solo nos queda julio, agosto y septiembre, en tres meses comienza la nueva plantación del yerbal y hay que frenar los trabajos”, explicó Butiuk, quien a causa de las sequías y heladas ya perdió mucha plantación.

“No hay ningún tipo de apoyo por parte del Gobierno respecto a los impuestos. Hay un silencio por parte de quienes nos gobiernan”, denunció el yerbatero en cuanto a la relación del monto que debe pagar de impuestos con el dinero que perdió por todas las dificultades.

Butiuk, junto a otros productores y asociaciones, está trabajando para visibilizar los hechos en la provincia. “Si hacemos un paro dejamos de trabajar y si no podemos cosechar no va a quedar nada para subsistir. Es una situación muy difícil”, expresó. A su vez a la escasez de gasoil y el aumento de precio del combustible también afectó la producción yerbatera y el sector atraviesa una de las mayores dificultades en lo que va del año. “Estamos en un libertinaje gubernamental con todo lo que estamos padeciendo”, finalizó.