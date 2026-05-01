"Cero discotecas ni servicios de playa": Reidel negó gastos personales con tarjetas de Nucleoeléctrica

“Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada”, escribió en redes sociales.

Además, sostuvo que las publicaciones “mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa” y advirtió: “Intentar asignármelo a mi es mala fe absoluta. Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso. Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar”.

El informe que presentó Adorni

La documentación, elaborada a partir de un pedido de la diputada Florencia Carignano, contiene el “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.”, de la cuenta 338.402. El archivo, de 58 páginas, incluye fechas, detalles de operaciones e importes en dólares y pesos, pero no identifica quién realizó cada gasto ni si se utilizaron uno o varios plásticos.

En el listado se combinan consumos relacionados con el sector energético, como “Nuclear Energy Institu”, “Zachry Nuclear Enginee” y “Org. of Canada Nuclear”, con otros en hoteles, restaurantes, locales comerciales y servicios personales como peluquerías, perfumerías y cosmética.

Entre los conceptos más frecuentes aparece “duty free”, con 45 menciones que suman US$5.957 y $1,1 millones, concentradas principalmente en tres fechas de enero y febrero de 2026. La mayoría de los gastos se registran en distintas ciudades de España, donde se repiten operaciones vinculadas a Tecnatom, una empresa energética con sede en las afueras de Madrid que trabajó en la actualización del simulador de la central Atucha II.

Embed - EXPUSIERON GASTOS DE LUJO EN NUCLEOELÉCTRICA

El detalle del informe también muestra gastos de distinta naturaleza en días consecutivos. El 6 de noviembre de 2025 figura un consumo en “Delinas Tecnatom”, mientras que al día siguiente se registran pagos en una peluquería madrileña y en una discoteca. El 26 de octubre, en tanto, aparecen dos pagos en “Pub El Pirata” por un total de US$765, junto con compras en un supermercado de bajo costo.

Otro ejemplo se observa el 13 y 14 de septiembre, cuando se realizaron 13 pagos a “Mar y Sombra SL” por un total de US$212, una firma asociada a servicios de playa en la Comunidad Valenciana.

El informe incluye además consumos en aerolíneas como Air Europa, American Airlines y United, así como gastos a bordo de vuelos. Sin embargo, los montos más elevados se registran en hoteles y alquileres temporarios, con operaciones en establecimientos de Madrid, Ámsterdam, Suiza, Singapur, Miami, Río de Janeiro y Viena.

En diciembre, por ejemplo, se registran pagos en el Vienna Marriot Hotel y el Meliá Vienna, fechas que coinciden con una imagen publicada por Reidel en esa ciudad junto a Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Dos días después de ese encuentro, la tarjeta refleja un gasto de más de US$1700 en uno de esos hoteles.

Qué dijo el actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina

El sucesor de Reidel al frente de Nucleoeléctrica Argentina, Juan Martín Campos, salió a aclarar los gastos frente a la trascendencia pública del informe. "Dichos consumos se realizaron en el marco de un esquema formal que cuenta con rendición obligatoria, por lo que todo gasto efectuado que no se considere justificado fue oportunamente detectado y solicitada la devolución de los montos correspondientes", aclaró.

Además, explicó que el "sistema de tarjetas corporativas, vigente desde 2020, era utilizado principalmente para abonar el canon diario a los agentes que prestaban funciones en el marco de viajes laborales al exterior, así como también para gastos de representación vinculados a funciones directivas".

Juan Martín Campos “Todo gasto no justificado fue detectado y se pidió la devolución”, afirmó Juan Martín Campos, actual presidente de Nucleoeléctrica, sobre el uso de tarjetas corporativas. (Foto: archivo).

"El canon diario correspondiente a cada empleado se encuentra reglado en el Decreto N° 997/16 y en la Decisión Administrativa 888/24", agregó y señaló que ese esquema nació como parte de las "condiciones de extrema restricción financiera y brecha cambiaria que existían durante el gobierno anterior" de Alberto Fernández. Por ende, planteó que el "único mecanismo disponible para abonar ese canon a los empleados era el sistema de flota de tarjetas corporativas, ya que cualquier pago a valores oficiales hubiese representado un canon insuficiente para cubrir los gastos asociados a dichos viajes".

"Una de las primeras medidas que tomé como presidente de Nucleoeléctrica fue ordenar un análisis detallado de los consumos en el extranjero de las tarjetas corporativas, y en aquellos casos en los que se identificaron inconsistencias o falta de justificación suficiente, se aplicaron los procedimientos administrativos correspondientes, incluyendo la devolución de los montos por parte de los agentes involucrados", enfatizó el titular de la empresa.

Por último, afirmó que a partir del momento en que el "esquema cambiario en Argentina ha vuelto a ser libre" decidió modificar ese "esquema que quedó obsoleto, discontinuando el uso de tarjetas de crédito corporativas para viajes, con el objetivo de simplificar, transparentar y centralizar la administración de los recursos del canon diario para viajes al exterior".