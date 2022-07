Por primera vez en la historia dos mujeres ocupan un rol clave en la organización de la Exposición Rural

“Si bien nos hemos dividido el predio por zonas y actividades, más de una vez andamos juntas de un lado para otro y siempre nos colaboramos”, sostienen. Cada una ha caminado no menos de 14 kilómetros por día (en las tres primeras jornadas) recorriendo la muestra, y queda por delante una serie de actividades que seguramente les exigirán más. “Estamos contentas, lo estamos disfrutando”, convinieron.

Acerca de la novedad de sus incorporaciones remarcan la rápida integración con el resto de los integrantes del Comisariato General y la facilidad de compartir el ámbito de la exposición. Agustina deseaba ser parte del Comisariato desde su paso por el Ateneo, y Cecilia se sorprendió cuando se lo propusieron, pero contó con el inmediato apoyo de su familia. “Nunca supe que éramos las primeras mujeres en el comisariato, hasta que alguien lo mencionó. Pero no me cuesta adaptarme y eso que casi no nos conocíamos”, aclaró Cecilia, añadiendo la visión federal que le demostró Nicolás Pino, presidente de la SRA, al convocarla. “Soy de Santa Cruz, siento que acá estamos todos y en conjunto, podemos lograr un montón de cosas”.

Ambas coinciden en la importancia de estar en contacto con todos los criadores y expositores, “porque nos permite poder entrar en la intimidad del trabajo cotidiano. Se escuchan muchas voces, enriquece la visión”, contemplan.

“La parte humana, esté o no la mujer, acá se siente, pero sin dudas tenemos otras sensibilidades y otra visión para compartir. Sabemos que este es un primer paso, y a partir de ahora van a haber más mujeres”, aseguraron.

Además, Agustina remarcó que en el Ateneo es habitual el protagonismo de las mujeres y como ejemplo citó que “es el quinto año que lo preside una mujer”, para completar dejó una frase: “Los jóvenes no somos el futuro, somos el presente”.