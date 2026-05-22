Cinzia se peleó con La Bomba Tucumana en pleno vivo antes de quedar nominada en Gran Hermano: "Narcisista"

La cantante respondió con dureza: "Yo no tocaría nunca nada tuyo porque no tocaría nada de alguien tan soberbio como vos. Jamás. Yo me junto con la gente popular, con la gente humilde, con la gente bonita, que es como yo, que no es mezquina ni nada. No con gente como vos, tan agrandada, tan egocéntrica y tan narcisista como vos. ¿Sabés, mi amor? Punto y aparte, ya está". A lo que Cinzia, sin más vueltas, contestó: "Perfecto".

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Qué reveló Santiago del Moro sobre la situación de Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano

Tras los rumores que circularon sobre la continuidad de Gladys “La Bomba Tucumana” en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Santiago del Moro decidió poner claridad y despejar las dudas en pleno debate.

Sol Pérez fue una de las primeras en dar su opinión: "El tema de La Bomba, me parece, es que ella quiere que quiere ser tratada como una estrella dentro de esa casa y ahí son todos iguales. Esto es lo que le está molestando mucho la bomba estos días". Y ejemplificó con una situación reciente: "Está con cara en las actividades. El otro día no quería participar cuando Zilli en la actividad tenía su programa".

El conductor intervino enseguida para frenar las especulaciones: "Igual quiero que sepan algo: vieron que todo el tiempo se dice que La Bomba se quiere ir, nunca en el confesionario dijo eso".

Eliana Guercio sumó su mirada: "Se los dice a los chicos para que no estén tan preocupados con semejante personajazo". Mientras tanto, Laura Ufbal fue más crítica y opinó: "Yo lo que creo es que La Bomba se victimiza, que busca un rol de que esa aisla, de la única, que nadie le da bolilla. Me parece que va por mal camino".