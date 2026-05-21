En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Clínica
González Catán
EXCLUSIVO A24

Clínica trucha en González Catán: la nueva revelación dentro de una valija que derivó en la detención de toda una familia

Alberto Rubén Santarceri fue detenido junto a otros cinco sospechosos durante una serie de allanamientos realizados en distintas localidades de La Matanza y la zona sur del conurbano bonaerense.

Banner Seguinos en google DESK
Una valija con sellos médicos fue encontrada en el baúl del auto de uno de los involucrados. (Foto: captura A24)

Una valija con sellos médicos fue encontrada en el baúl del auto de uno de los involucrados. (Foto: captura A24)

La investigación por la presunta clínica trucha que funcionaba en González Catán sumó un nuevo capítulo explosivo. En las últimas horas, los investigadores encontraron una valija repleta de sellos médicos en el baúl del auto del padre de Alberto Rubén Santarceri, el empresario señalado como uno de los principales responsables de “Argentina Salud”, la estructura acusada de operar con documentación irregular y falsos profesionales.

Leé también Así fue el momento en que el cronista de A24 fue agredido frente a la clínica de González Catán
Así fue la tremenda agresión a Javier Mozo en La Matanza. (Foto: captura A24)

El hallazgo ocurrió durante una serie de allanamientos realizados en distintas localidades de La Matanza y el sur del conurbano bonaerense. Allí fueron detenidas seis personas, entre ellas Santarceri, su esposa y sus dos hijos.

La causa investiga una organización que habría utilizado consultorios, farmacias y ambulancias sin habilitación oficial para montar una estructura sanitaria clandestina, mientras presuntamente lavaba dinero proveniente de delitos como robos de camiones en rutas.

Además de Alberto Rubén Santarceri, quedaron detenidos Noelia Sofía Edith Luna, Brian Marcelo Santarceri, Nicolás Alberto Santarceri, Gabriel Musse y Dunia Mercedes Suazo Pulido. En paralelo, otras 23 personas fueron identificadas como investigados secundarios dentro del expediente.

Embed

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Descentralizada N°1 de Gregorio de Laferrere, encabezada por el fiscal Fernando Garate y la secretaría de Francisco Veiga. Las tareas operativas fueron realizadas por la División Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal.

De acuerdo con la hipótesis judicial, la organización habría montado una supuesta prepaga llamada “Argentina Salud”, que ofrecía atención médica, farmacia y ambulancias a bajo costo para captar pacientes de bajos recursos.

Sin embargo, los investigadores sostienen que la estructura funcionaba sin habilitaciones del Ministerio de Salud bonaerense ni autorización nacional. Además, detectaron el uso de matrículas y sellos médicos presuntamente robados o usurpados a más de 50 profesionales de la salud.

El hallazgo de la valija llena de sellos médicos reforzó la sospecha sobre la falsificación sistemática de documentación sanitaria dentro de la organización.

alberto-santarceri-de-57-anos-es-uno-de-los-principales-sospechosos-en-la-causa-foto-facebook-alberto-ruben-santarceri-TFAZ3VMK45BT5BJNBBQIUBWF7Q
Alberto Santarceri, de 57 años, es uno de los principales sospechosos en la causa. (Foto: Facebook / Alberto Ruben Santarceri)

Alberto Santarceri, de 57 años, es uno de los principales sospechosos en la causa. (Foto: Facebook / Alberto Ruben Santarceri)

La contratación de falsos médicos, farmacéuticos y camilleros

La causa también apunta a la contratación de falsos médicos, farmacéuticos y camilleros, que habrían trabajado durante años dentro de los centros investigados. Según el expediente, la operatoria se habría extendido al menos desde 2022.

Los investigadores creen que la fachada sanitaria tenía un doble objetivo: blanquear dinero ilícito y generar ganancias mediante presuntas estafas a pacientes y al sistema de salud.

falsos médicos

La denuncia que desató el escándalo fue presentada por una médica cirujana que descubrió que utilizaban su nombre, matrícula y sello profesional sin autorización. La profesional fue citada como testigo en un juicio por un accidente vial ocurrido en La Matanza pese a que jamás había intervenido en el caso.

A partir de esa presentación judicial, la Justicia ordenó un megaoperativo que terminó con allanamientos, secuestro de documentación, computadoras, ambulancias, medicamentos y decenas de sellos médicos presuntamente apócrifos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Clínica González Catán familia Detención Noticias A24
Notas relacionadas
Habló la doctora que destapó la red de falsos médicos en González Catán: "Me trucharon el sello"
Quién es el dueño de la clínica investigada por usar médicos falsos en González Catán
Incidentes en la clínica "trucha" de González Catán: clausura provisoria, piedrazos y detenidos

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar