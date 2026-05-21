Clínica trucha en González Catán: la nueva revelación dentro de una valija que derivó en la detención de toda una familia

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La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Descentralizada N°1 de Gregorio de Laferrere, encabezada por el fiscal Fernando Garate y la secretaría de Francisco Veiga. Las tareas operativas fueron realizadas por la División Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal.

De acuerdo con la hipótesis judicial, la organización habría montado una supuesta prepaga llamada “Argentina Salud”, que ofrecía atención médica, farmacia y ambulancias a bajo costo para captar pacientes de bajos recursos.

Sin embargo, los investigadores sostienen que la estructura funcionaba sin habilitaciones del Ministerio de Salud bonaerense ni autorización nacional. Además, detectaron el uso de matrículas y sellos médicos presuntamente robados o usurpados a más de 50 profesionales de la salud.

El hallazgo de la valija llena de sellos médicos reforzó la sospecha sobre la falsificación sistemática de documentación sanitaria dentro de la organización.

alberto-santarceri-de-57-anos-es-uno-de-los-principales-sospechosos-en-la-causa-foto-facebook-alberto-ruben-santarceri-TFAZ3VMK45BT5BJNBBQIUBWF7Q Alberto Santarceri, de 57 años, es uno de los principales sospechosos en la causa. (Foto: Facebook / Alberto Ruben Santarceri)

La contratación de falsos médicos, farmacéuticos y camilleros

La causa también apunta a la contratación de falsos médicos, farmacéuticos y camilleros, que habrían trabajado durante años dentro de los centros investigados. Según el expediente, la operatoria se habría extendido al menos desde 2022.

Los investigadores creen que la fachada sanitaria tenía un doble objetivo: blanquear dinero ilícito y generar ganancias mediante presuntas estafas a pacientes y al sistema de salud.

falsos médicos

La denuncia que desató el escándalo fue presentada por una médica cirujana que descubrió que utilizaban su nombre, matrícula y sello profesional sin autorización. La profesional fue citada como testigo en un juicio por un accidente vial ocurrido en La Matanza pese a que jamás había intervenido en el caso.

A partir de esa presentación judicial, la Justicia ordenó un megaoperativo que terminó con allanamientos, secuestro de documentación, computadoras, ambulancias, medicamentos y decenas de sellos médicos presuntamente apócrifos.